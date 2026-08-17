Uus "Käpapatrulli" film kogus avanädalavahetusel üle 12 500 külastuse

Möödunud nädalal jõudis kinodesse animatsioon "Käpapatrull: Dinosauruse film" ("PAW Patrol: The Dino Movie"), mis meelitas avanädalavahetusel Eestis kinodesse 12 545 inimest.

Uute tulijatena jõudsid tabelisse ka romantiline komöödia "Ainult üks öö" (2096 külastust) ning dinosauruseseiklus "Tamme tänava lõpp" (1894 külastust).

Tabeli teiselt kohalt leiab koomiksifilmi "Ämblikmees. Täitsa uus päev", mis on kolme nädalaga kogunud 78 873 külastust. Nolani "Odüsseia" on kogunud viie nädalaga seejuures 87 306 külastust.