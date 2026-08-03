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Uus "Ämblikmees" tõusis teiseks edukaimaks avanädalavahetuse filmiks maailmas

Film
"Ämblikmees. Täitsa uus päev" Autor/allikas: Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH
Film

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli "Ämblikmees. Täitsa uus päev", mis kogus üle 32 000 vaatamise. Ka rahvusvaheliselt tegi film kõva tulemuse, tõustes teiseks edukaimaks avanädalavahetuse filmiks ajaloos.

"Ämblikmees. Täitsa uus päev" jõudis kinodesse üle maailma läinud reedel. Avanädalavahetusel Eestis üle 32 000 vaatamise kogunud linateos tõukas troonilt Arun Tamme filmi "Täiuslikud võõrad", mis seni 21 000 vaatajaga selle aasta avanädalavahetuse rekordit enda käes hoidis.

Ka rahvusvaheliselt tegi uus "Ämblikmees" puhta töö, teenides ülemaailmselt 927 miljonit dollarit (umbes 804,5 miljonit eurot) kassatulu. Sellega tõusis film teiseks kõige suurema kassatuluga linateoseks ajaloos, jäädes alla vaid 2019. aastal linastunud filmile "Tasujad: Lõppmäng", mis kogus esimese nädalavahetusega üle 1,2 miljardi dollari kassatulu. Eestis teenis film esimeste päevadega 270 620 eurot kassatulu.

"Ämblikmees" on endiselt üks Marveli kõige tulusamaid frantsiise. 2021. aastal esilinastunud "Ämblikmees. Pole koduteed" teenis ligi kaks miljardit dollarit kassatulu.

Nädalavahetuse populaarsuselt teine film Eestis oli Chrstopher Nolani "Odüsseia", mis tõi ekraani ette üle 6000 vaataja. Kolme nädalaga on film kogunud üle 64 000 külastuse.

Animatsioon "Käsilased ja koletised" tõi läinud päevadel kinodesse 1600 inimest. Viie nädalaga on teos kogunud 83 401 vaatamist.

Märkimisväärselt püsib jätkuvalt tabelis popikuninga elulugu "Michael", mis on 15 nädalaga meelitanud kinno 88 724 inimest.

Eesti kinolevi top 7: 31.07.2026–02.08.2026 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: EFI, BBC

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