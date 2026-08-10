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"Ämblikmees. Täitsa uus päev" püsib endiselt Eesti kinotabeli tipus

Film
"Ämblikmees. Täitsa uus päev" Autor/allikas: Kaader filmist / Sony Pictures Releasing
Film

Koomiksifilm "Ämblikmees. Täitsa uus päev" on kahe nädalaga kogunud Eesti kinolevis 61 192 külastust ning hoiab selle tulemusega endiselt kinotabeli esikohta.

Christopher Nolani suurfilm "Odüsseia" on tabeli teisel kohal, nelja nädalaga on linateos kogunud 77 356 külastust. Kuus nädalat kinodes jooksnud animatsioon "Käsilased ja koletiused" on meelitanud saalidesse 87 726 külastajat.

Ainsa uue tulijana pääses kinolevi tabelisse Eli Rothi õudusfilm "Jäätisemüüja", mis kogus avanädalavahetusel 752 külastust.

Kinolevi 07.08-09.08 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Kaspar Viilup

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