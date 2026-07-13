"Vaiana" kogus avapäevadega Eesti kinolevis 3626 külastust
Möödunud nädalal jõudis kinodesse animatsiooni "Vaiana" mängufilmiversioon, mis kogus avanädalavahetusega Eesti kinolevis 3626 külastust.
Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse ka "Jackass: Viimane ja parim", mis kogus avapäevadega 1 740 külasust, ning õudusfilm "Evil Dead Burn", mida käis vaatamas 1 100 inimest.
Tabeli esikohal on teist nädalat järjest "Käsilased ja koletised", mis on kahe nädalaga kogunud Eesti kinolevis 50 232 külastust.
Toimetaja: Kaspar Viilup