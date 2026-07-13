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"Vaiana" kogus avapäevadega Eesti kinolevis 3626 külastust

Film
"Vaiana" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Möödunud nädalal jõudis kinodesse animatsiooni "Vaiana" mängufilmiversioon, mis kogus avanädalavahetusega Eesti kinolevis 3626 külastust.

Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse ka "Jackass: Viimane ja parim", mis kogus avapäevadega 1 740 külasust, ning õudusfilm "Evil Dead Burn", mida käis vaatamas 1 100 inimest.

Tabeli esikohal on teist nädalat järjest "Käsilased ja koletised", mis on kahe nädalaga kogunud Eesti kinolevis 50 232 külastust.

Kinolevi 10.07-12.07 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Kaspar Viilup

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