Esimesel poolaastal kasvas Eestis kinokülastuste hulk võrreldes mullusega 9000 võrra

2026. aasta esimene poolaasta tõi Eesti kinodesse 1 259 717 külastajat, mis on ligi 9000 vaatajat ehk 0,7 protsenti rohkem kui 2025. aasta samal perioodil.

Samal ajal kasvas ka kinodes kogukogukassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni, ületades mullust tulemust ligikaudu 597 000 euro ehk 6,7 protsendi võrra. Keskmine piletihind tõusis aastaga 7,11 eurot 7,54 euroni, mis aitas kaasa kassatulu kasvule.

Samal ajal püsis kinolevi aktiivne – kinodes linastus 274 filmi, mida on 17 võrra rohkem kui aasta varem. Uute filmide arv jäi eelmise aastaga võrreldes samale tasemele: 2026. aasta esimesel poolaastal jõudis kinodesse 148 uut filmi, 2025. aastal oli neid 149.

Eesti filmide turuosa kasvas 20 protsendile 22,13 protsendini, kuigi uusi Eesti filme jõudis kinodesse 14, aasta varem aga 22. See näitab, et kodumaised filmid suutsid väiksemast esilinastuste arvust hoolimata publikut edukalt kinodesse tuua.

Esimese poolaasta kolm kõige vaadatumat filmi: