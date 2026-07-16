X!

Esimesel poolaastal kasvas Eestis kinokülastuste hulk võrreldes mullusega 9000 võrra

Film
Kino Sõprus
Kino Sõprus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Film

2026. aasta esimene poolaasta tõi Eesti kinodesse 1 259 717 külastajat, mis on ligi 9000 vaatajat ehk 0,7 protsenti rohkem kui 2025. aasta samal perioodil.

Samal ajal kasvas ka kinodes kogukogukassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni, ületades mullust tulemust ligikaudu 597 000 euro ehk 6,7 protsendi võrra. Keskmine piletihind tõusis aastaga 7,11 eurot 7,54 euroni, mis aitas kaasa kassatulu kasvule.

Samal ajal püsis kinolevi aktiivne – kinodes linastus 274 filmi, mida on 17 võrra rohkem kui aasta varem. Uute filmide arv jäi eelmise aastaga võrreldes samale tasemele: 2026. aasta esimesel poolaastal jõudis kinodesse 148 uut filmi, 2025. aastal oli neid 149.

Eesti filmide turuosa kasvas 20 protsendile 22,13 protsendini, kuigi uusi Eesti filme jõudis kinodesse 14, aasta varem aga 22. See näitab, et kodumaised filmid suutsid väiksemast esilinastuste arvust hoolimata publikut edukalt kinodesse tuua.

Esimese poolaasta kolm kõige vaadatumat filmi:

  • "Täiuslikud võõrad" – 102 513 vaatajat
  • "Michael" – 78 445 vaatajat
  • "Meie Erika" – 70 157 vaatajat

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:36

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

14:41

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

14:25

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

13:22

Oksana Brui: Ukraina raamatukogude elust

11:53

Kuressaare lossihoovis algavad 19. Saaremaa ooperipäevad

11:22

Kino Sõprus näitab Lasnamäe tornmajade vahel Veiko Õunpuu "Sügiballi"

11:16

Esimesel poolaastal kasvas Eestis kinokülastuste hulk võrreldes mullusega 9000 võrra

09:52

Suveooper kolib kolmeks nädalaks Tallinna raekotta

09:46

Arvustus. Kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda...

09:43

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.07

Sotsiaalteadlane Juko-Mart Kõlari ahistamiskaasusest: ma kardan, et kaks aastat ei ole piisav aeg

15.07

Pildid: Arun Tamm alustas uue rahvusvahelise kassahiti Eesti adaptsiooni võtetega

15.07

Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

09:43

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

15.07

Rein Veidemann: Toomas Pauli tarkusest jagub mitmele põlvkonnale

15.07

Jaan Tootsen: Toomas Paul suutis oma teadmised destilleerida inimlikuks sõnaks

14.07

Tallinna filharmoonia uueks juhiks saab Juko-Mart Kõlar

15.07

Tiit Remm: semiootiku pilguga raamatukogu ruumi mõjust

14.07

Stefan Hedlund: Venemaal pole rahvast, vaid on lihtsalt võim ja valitsus

09:05

Gaea Schoeters: kolonialism on ikka veel osa meie kultuurist

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo