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"Supergirl" kogus avanädalavahetusel veidi alla 1800 külastuse

Film
"Supergirl" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

DC Comicsi uus superkangelasefilm "Supergirl" kogus avanädalavahetusel 1782 külastust, jäädes korralikult alla teist nädalat kinodes jooksvale animatsioonile "Lelulugu 5".

Menukas "Lelulugu 5" istub teist nädalat kinolevitabeli esikohal 5731 vaatajaga. Veidi vähem kui nädalaga on filmi käinud vaatamas 24 552 inimest. "Supergirl" on ainsa uue tulijana teisel kohal 1782 külastusega.

"Supergirli" peaosas astub üles Austraalia näitlejanna Milly Alcock, kes kogus laiemat tuntust "Troonide mängu" eelloos "House of the Dragon".

Napilt jääb 1772 külastusega kolmandale kohale 26-aastase Curry Barkeri õudusmenuk "Sundmõte". Ootamatult meie kinolevisse jõudnud filmi taustaloost saab lähemalt lugeda Kaspar Viilupi ülevaates, mis lahkab juutuuberite jõudmist kinolinale.

Kümnendat nädalat püsib 1488 külastusega tabelis popikuninga eluloofilm "Michael", mida on selle aja jooksul käinud vaatamas 77 850 filmisõpra. Äsja pälvis "Michael" ka läbi aegade edukaima eluloofilmi tiitli.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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