X!

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

Film
"Michael" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Michael Jacksoni elust rääkiv mängufilm "Michael" on teeninud kokku 977 miljonit dollarit kassatulu, tõustes sellega kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks.

Varasema rekordi omanik oli Christopher Nolani "Oppenheimer", mille üleilmne kassatulu ulatus 975 miljoni dollarini.

"Michael" tõusis juba mõned nädalad tagasi kõigi aegade edukaimaks muusikaliseks eluloofilmiks, edestades 2018. aasta menufilmi "Bohemian Rhapsody", mis teenis maailmas kokku 911 miljonit dollarit kassatulu.

Antoine Fuqua lavastatud filmi levitab Ameerika Ühendriikides Lionsgate ning rahvusvahelistel turgudel Universal. Alates aprillist on film teeninud 607,2 miljonit dollarit väljaspool USA-d ja 370,2 miljonit dollarit koduturul.

Filmi avanädalavahetuse tulemuseks oli 97 miljonit dollarit USA-s ja 217 miljonit dollarit kogu maailmas, püstitades uue muusikaliste eluloofilmide avanädalavahetuse rekordi. Varasem rekord kuulus 2015. aasta filmile "Straight Outta Compton", mis teenis avanädalavahetusel 60 miljonit dollarit kassatulu.

"Michael" on ühtlasi saanud Lionsgate'i ajaloo suurima kassatuluga filmiks, möödudes 2013. aasta linateosest "The Hunger Games: Catching Fire", mille üleilmne kassatulu oli 865 miljonit dollarit.

"Michael" jälgib Michael Jacksoni teekonda ansamblist Jackson 5 kuni tema kujunemiseni popmuusika üheks mõjukamaks artistiks. Jacksonit kehastab tema vennapoeg Jaafar Jackson, kelle jaoks on see esimene filmiroll.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Variety

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:54

Station Narva esinejatega liitus ansambel Propeller

13:49

Väikesaarte laulupidu jõuab teist korda Vilsandile

13:09

Kaisa Maasik sukeldub Tartu kunstimuuseumis argistesse hetkedesse

12:30

Henri Veermäe deebüütanimafim pälvis Annecy animafilmide festivalil auhinna

12:23

Võrumaal Rogosi mõisas alustab rahvusvaheline kontserdisari ja muusikalaager

12:04

Novembris esineb Tallinnas briti muusik Jamie Woon

12:02

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

11:10

Hannaliisa Uusma: pärast aastaid laval tahtsin endalt peavoolu tähelepanu maha pesta

09:45

Galerii: Mauri Gross avas Viljandis kaks näitust

09:30

Keelenupp. See on vaid algus ... ehk Kuhu kadusid head naabrid?

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.06

Galerii: Otepääl toimus kümnes Retrobest festival

27.06

Arvustus. See lõpeb temaga

27.06

Jänedal esietendus "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu"

28.06

Arvustus. Maasikapunk ja karnevalikatarsis

28.06

Narva kolledži õppejõud: tudengite eesti keel on ajaga parenenud

26.06

Kairi Look: iga raamat ei pea olema raamatukogus ja paljud võiksid jääda ilmumata

28.06

Kristina Norman: ajalugu ei ole midagi lõpetatut ega minevikku suletut

12:02

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

25.06

Ülevaade: laenutushüvitise maksimummäära teenis tänavu 27 autorit

27.06

Volkonski lavastusest "Kolhoos Vesiroos": siin ei ole mingit nostalgiat

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo