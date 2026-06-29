"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

Michael Jacksoni elust rääkiv mängufilm "Michael" on teeninud kokku 977 miljonit dollarit kassatulu, tõustes sellega kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks.

Varasema rekordi omanik oli Christopher Nolani "Oppenheimer", mille üleilmne kassatulu ulatus 975 miljoni dollarini.

"Michael" tõusis juba mõned nädalad tagasi kõigi aegade edukaimaks muusikaliseks eluloofilmiks, edestades 2018. aasta menufilmi "Bohemian Rhapsody", mis teenis maailmas kokku 911 miljonit dollarit kassatulu.

Antoine Fuqua lavastatud filmi levitab Ameerika Ühendriikides Lionsgate ning rahvusvahelistel turgudel Universal. Alates aprillist on film teeninud 607,2 miljonit dollarit väljaspool USA-d ja 370,2 miljonit dollarit koduturul.

Filmi avanädalavahetuse tulemuseks oli 97 miljonit dollarit USA-s ja 217 miljonit dollarit kogu maailmas, püstitades uue muusikaliste eluloofilmide avanädalavahetuse rekordi. Varasem rekord kuulus 2015. aasta filmile "Straight Outta Compton", mis teenis avanädalavahetusel 60 miljonit dollarit kassatulu.

"Michael" on ühtlasi saanud Lionsgate'i ajaloo suurima kassatuluga filmiks, möödudes 2013. aasta linateosest "The Hunger Games: Catching Fire", mille üleilmne kassatulu oli 865 miljonit dollarit.

"Michael" jälgib Michael Jacksoni teekonda ansamblist Jackson 5 kuni tema kujunemiseni popmuusika üheks mõjukamaks artistiks. Jacksonit kehastab tema vennapoeg Jaafar Jackson, kelle jaoks on see esimene filmiroll.