Michael Jacksoni eluloofilm kogus avanädalavahetusel üle 15 000 vaataja

Film
"Michael" Autor/allikas: Universal Pictures International Switzerland
Film

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli Michael Jacksoni eluloofilm "Michael", mis kogus avapäevadel 15 269 vaatamist.

Filmitabeli teiselt kohalt leiab animatsiooni "Super Mario galaktika film", mida käis vaatamas 4415 inimest. Nelja nädalaga on film kogunud 50 461 külastust.

Kaheksandat nädalat levis olev koguperefilm "Hüppajad" kogus läinud nädalavahetusel 1726 vaatamist. Kokku on filmi käidud vaatamas 44 322 korda.

Tabeli neljandal kohal on kosmosefilm "Ave Maria" Ryan Goslinguga peaosas, mis on kuue linastusnädalaga kogunud 40 095 vaatamist, kellest 1619 jõudsid kinno eelmisel nädalavahetusel.

Uue filmina on tabelisse murdnud ka ulmefilme "Woodwalkers 2", mida käis vaatamas 996 filmisõpra.

Neljandat nädalat on tabelis ka komöödiadraama "Hõissa, pulmad!", mida käis läinud nädalavahetusel vaatamas 919 silmapaari. Kokku on filmi vaatamas käinud 14 784 inimest.

Teist nädalat kinolevis olev õudusfilm "Lee Cronini muumia", mida vaatas nädalavahetuse 828 inimest, on kogunud 4102 vaatamist.

Eesti kinolevi tipp 7: 24.04.2026-26.04.2026 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Karmen Rebane

19:13

Viljandi linnavalitsus soovib kohalikule nukuteatrile uue omaniku leida

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:39

Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

17:18

Esitlusfestivali Jazzahead! 2027. aasta fookusregiooniks on Balti riigid

14:58

Ardo Ran Varres: AI seab teatri- ja filmimuusikas kahtluse alla helilooja mõiste

14:57

Michael Jacksoni eluloofilm kogus avanädalavahetusel üle 15 000 vaataja

13:55

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

13:23

Keeleminutid. Sõnaveebis on koos eesti keele minevik, olevik ja tulevik

11:05

Eesti kaastoodetud film "Vesna" valiti Cannes'i filmifestivalile

10:51

Kitarrist Johannes Laas avaldas oma teise albumi

LOETUMAD

13:55

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

26.04

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

26.04

Anu Põdra postuumne tähelend viis tema tööd maailma tippgaleriidesse

26.04

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

10:09

Riste Sofie Käär: meeskirjandus on kolinud raamatutest lädramuusikasse

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

10:28

Selgusid kirjandusajakirja Looming aastapreemiad

09:20

Arvustus. Kui enam ei jõua, aga jõuab ikka

14:58

Ardo Ran Varres: AI seab teatri- ja filmimuusikas kahtluse alla helilooja mõiste

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

