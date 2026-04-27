Michael Jacksoni eluloofilm kogus avanädalavahetusel üle 15 000 vaataja

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli Michael Jacksoni eluloofilm "Michael", mis kogus avapäevadel 15 269 vaatamist.

Filmitabeli teiselt kohalt leiab animatsiooni "Super Mario galaktika film", mida käis vaatamas 4415 inimest. Nelja nädalaga on film kogunud 50 461 külastust.

Kaheksandat nädalat levis olev koguperefilm "Hüppajad" kogus läinud nädalavahetusel 1726 vaatamist. Kokku on filmi käidud vaatamas 44 322 korda.

Tabeli neljandal kohal on kosmosefilm "Ave Maria" Ryan Goslinguga peaosas, mis on kuue linastusnädalaga kogunud 40 095 vaatamist, kellest 1619 jõudsid kinno eelmisel nädalavahetusel.

Uue filmina on tabelisse murdnud ka ulmefilme "Woodwalkers 2", mida käis vaatamas 996 filmisõpra.

Neljandat nädalat on tabelis ka komöödiadraama "Hõissa, pulmad!", mida käis läinud nädalavahetusel vaatamas 919 silmapaari. Kokku on filmi vaatamas käinud 14 784 inimest.

Teist nädalat kinolevis olev õudusfilm "Lee Cronini muumia", mida vaatas nädalavahetuse 828 inimest, on kogunud 4102 vaatamist.