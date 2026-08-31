Nolani "Odüsseia" ületas Eestis 100 000 kinokülastuse piiri

Homerose eepose ainetel valminud filmi käis möödunud nädalavahetusel vaatamas 1788 inimest. Kokku on film ekraanide ette meelitanud 101 547 vaatajat.

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli uus "Käpapatrull", mida käis vaatamas 2657 inimest. Kolme nädalaga on tabeli esikohal olev film kogunud 35 800 vaatamist.

Tabeli teisel kohal on "Amblikmees. Täitsa uus mees", mis tõi kinodesse 2055 vaatajat. Viie nädalaga on film kogunud 99 091 külastust, mis tähendab, et ka sel saab 100 000 külastaja piir peagi ületatud.

Uutest filmidest jõudsid tabelisse draamad "Tähtedest juhtitud", mida vaatas 1682 inimest, ja Anthony Bourdain'ist rääkiv "Tony", mis meelitas kinno 1300 filmisõpra.