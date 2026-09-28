A-festival toob Tartusse liikumisteatri, Orwelli "1984" ja noorte loodud linnaruumietenduse

Festivali avab 8. oktoobril Tartu Üliõpilasteatri uus lavastus "Kuradi lood" (lavastaja Enor Niinemägi). Lavastus toetub eesti rahvapärimusele ja hinge müümise motiivile. Laval on klounaad ja Jaapani kabuki-teatrist inspireeritud võtted. Tegemist on kursuselavastusega, kus kogenud mentorite juhendamisel said lavakogemuse 13 uut näitlejat ning tehnika- ja produktsioonihuvilised tudengid.

FinnBrit Players (Soome) toob Tartusse George Orwelli "1984" . Lavastaja H. Sven Fernandez ühendab selles Grotowski "vaese teatri", antiikteatri ja Brechti võõritusefekti ning kutsub vaatajat võrdlema Orwelli maailma tänapäeva jälgimisühiskonnaga.

Londonis tegutsevad Poola kunstnikud Zuza Kurko ja Kuba Pawełczak küsivad liikumisteoses "Dead Truths", mida kaotab ühiskond, kui kunst muutub kaubaks ja kunstnik kaotab oma vaimse tähenduse. Kuba Pawełczak astub koos Richard Dannenbergiga üles ka trupi GrAFiTi psühhofüüsilises duetis "A Perfect Chaos", mis räägib kahest tegelasest, kes otsustavad oma sisemist kaost mitte maha suruda maailmas, mis püüab pidevalt meie tähelepanu ära kasutada.

Belgia lavastaja ja koreograaf Jordi L. Vidal loob Tartus nädalaga linnaruumietenduse "The Crossing" koos noortega, kellel on eesti, ukraina, vene ja muu kultuuritaust. Etendus uurib meie suhet plasti ja reostusega ning räägib piiride ületamisest inimese ja looduse, keelte ning kultuuride vahel. Vidal on teinud üle 40 lavastuse ja andnud üle 600 etenduse üle maailma. "The Crossing" on varem jõudnud Poola, Belgiasse, Portugali ja Rumeeniasse.

Eesti teatritest astub festivalil üles ka T-Teater ulmelavastusega "Lüüteni kauge valgus", mis räägib loo sellest, kuidas 10 000 inimest on generatsioonilaeval teel Luyteni tähe juurde ja teekond kestab ligi 2000 aastat. Tehnokraatlikus süsteemis peab meeskond tegema otsuseid, mis määravad kogu missiooni saatuse.

"A-festival on alati olnud koht kus kohtuvad noored tegijad ja kutselised teatriinimesed. Sel aastal on meil eriti hea meel, et nii paljud etendused räägivad keha ja kujundi keeles. See tähendab, et saalis saavad kõrvuti istuda kõik, kes sel hetkel Tartusse kokku on tulnud," ütles festivali peakorraldaja Kelly Kittus.