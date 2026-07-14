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"Michael" ületas esimese eluloofilmina kassatuluga miljardi dollari piiri

Film
"Michael" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Michael Jacksoni eluloofilm "Michael" on kogunud rahvusvaheliselt üle miljardi dollari kassatulu, millest ligi 630 miljonit on tulnud üle maailma ning 371 miljonit Ameerikast.

Aprillis linastunud film teenis avanädalavahetusel Ameerikas 97 miljonit ja kogu maailmas 217 miljonit dollarit. Sellega püstitas "Michael" uue muusikaliste eluloofilmide avanädalavahetuse rekordi, edestades 2015. aasta filmi "Straight Outta Compton".

Kassatulu poolest on "Michael" praeguseks kõigi aegade edukaim muusikaline eluloofilm, möödudes "Bohemian Rhapsodyst", mille üleilmne tulu ulatus 911 miljoni dollarini. Samuti sai sellest kõigi aegade edukaim eluloofilm, edestades Christopher Nolani "Oppenheimerit", mis teenis kinodes 975 miljonit dollarit. Lisaks on "Michael" stuudio Lionsgate kõigi aegade edukaim film ning esimene selle stuudio linateos, mis on ületanud miljardi dollari piiri.

Tänavu on miljardidollarise kassatuluni jõudnud seni vaid veel üks film: animatsioon "The Super Mario Galaxy Movie".

"Michaeli" lavastas Antoine Fuqua ning see jälgib Michael Jacksoni teekonda ansamblist Jackson 5 kuni eduka soolokarjäärini. Nimiosa mängib laulja vennapoeg Jaafar Jackson, Michael Jacksoni vanemaid Joe'd ja Katherine'i kehastavad vastavalt Colman Domingo ja Nia Long. Lionsgate'i hinnangul võib Jacksoni elust valmida tulevikus veel vähemalt üks mängufilm.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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