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Tallinnas esineb briti elektroonilise muusika legend Kode9

Muusika
Kode9
Kode9 Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

13. novembril astub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus üles plaadifirma Hyperdub asutaja ning üks dubstep'i pioneere Kode9.

Šotimaalt pärit Steve Goodman õppis enne muusikukarjäärile keskendumist filosoofiat ning omandas Warwicki ülikoolis doktorikraadi. Tema akadeemiline töö on tihedalt seotud heli, tehnoloogia ja kultuuriga ning 2009. aastal ilmus MIT Pressi vahendusel tema raamat "Sonic Warfare: Sound, Affect, and the Ecology of Fear", milles ta uurib heli mõju inimeste käitumisele ja emotsioonidele ning selle kasutamist võimu, ähvarduse ja hirmu tekitamise vahendina.

Goodmani muusikaline tegevus ja tema töö Hyperdubi eesotsas on olnud tihedalt seotud elektroonilise muusika uute suundade otsimisega. Ta alustas DJ-na 1990. aastatel, liikudes psühhedeelsest jazz'ist ja funk'ist jungle'i ning hiljem garage'i ja dubstep'i juurde.

2004. aastal asutas ta plaadifirma Hyperdub, millest on aastate jooksul kujunenud üks olulisemaid briti elektroonilise muusika plaadifirmasid. Hyperdub on avaldanud teiste seas Buriali, DJ Rashadi, Zomby ja Fatima Al Qadiri loomingut.

Kode9'i peetakse üheks varase dubstep'i kujundajaks, tema oluliseks koostööpartneriks oli varalahkunud MC ja luuletaja The Spaceape. Kode9 ja The Spaceape andsid koos välja albumid "Memories of the Future" (2006) ja "Black Sun" (2011), hiljem on Kode9 avaldanud sooloalbumid "Nothing" (2015), "Astro-Darien" (2022) ja "Escapology" (2023).

13. novembril astuvad Kode9'i kõrval üles veel Poola trummar ja helilooja Gary Gwadera, Londoni artist Silvia Kastel, Bristoli DJ Wash Electra ning kodumaised tegijad Type1, Nikolajev ja Susanna Raiend.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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