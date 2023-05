Leedu festivalil Audra esinevad Kode9, Loraine James jt

Teisipäeval lisandus festivali esinejate nimistusse enam kui 40 uut artisti, sealhulgas Ben UFO, I. Jordan, DJ Qu ja Nosedrip, vahendab Resident Advisor.

Lisaks nendele astuvad festivalil üles kohalikud artistid, nagu S13, Simas Slabačiauskas ja Tarp Dviejų Aušrų.

Festival on varem avalikustanud, et festivalil astuvad veel üles Avalon Emerson, Bored Lord ja Skin On Skin.

Neljapäevane Audra festival toimub teist korda erinevates paikades üle Kaunase linna 29. juunist 2. juulini.