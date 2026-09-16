Sõprus ja Elektriteater tähistavad Andrzej Wajda sünniaastapäeva retrospektiiviga

Andrzej Wajda sündis 6. märtsil 1926. aastal Kirde-Poolas Suwałkis ja suri 90-aastasena Varssavis 9. oktoobril 2016. aastal. Oma karjääri jooksul pälvis ta mitmeid filmimaailma olulisemaid auhindu, sealhulgas Kuldse Palmioksa Cannes'i filmifestivalil ning 2000. aastal Ameerika Filmiakadeemia elutöö-Oscari esimese ja seni ainsa Ida-Euroopa režissöörina. Wajda lavastas kokku ligi 60 filmi, millest kuus jõuavad oktoobris Sõpruse ja Elektriteatri ekraanile.

Retrospektiivi esimene nädal on pühendatud Wajda hinnatud sõja-triloogiale. 12. oktoobril linastub mõlemas kinos tema esimene täispikk mängufilm "Põlvkond" (1955), mis viib vaataja 1942. aasta okupeeritud Varssavisse, Wola töölislinnaossa, kus noored inimesed otsivad oma kohta vägivalla, vaesuse ja moraalsete valikute keskel.

Sellele järgneb 15. oktoobril üks tuntumaid Poola filmikoolkonna teoseid "Kanal" (1957), mis jälgib 1. augustil 1944 alanud natsidevastase Poola ülestõusu viimaseid nädalaid. Triloogia lõpetab 19. oktoobril Wajda film "Tuhk ja teemant" (1958), mis viib vaataja Teise maailmasõja viimasesse päeva ja esimesse rahupäeva.

Kino Sõpruse programmijuhi Johannes Lõhmuse sõnul on kõigis neis kolmes filmis on kesksel kohal au, julguse ja isikliku ohverduse teemad, mille võimalikult mitmekülgsele avamisele Wajda pühendas kogu oma elu.

"Wajda oli autor, kes tegi Poola ajaloo ja poolakate lood maailmakuulsaks ning tema panusest oma rahva keerulise saatuse filmikeelde tõlgendamisel võiks ka eestlastel olla palju õppida. Eelkõige on Wajda filmid empaatiaharjutused ja seetõttu peamegi oluliseks tema sajandat sünniaastapäeva tähistada," ütles Lõhmus.

Sõja-triloogia järel linastub 22. oktoobril Prantsuse uue laine tuules tehtud "Süütud võlurid" (1960), milles näeb sõjajärgses Poolas sirguvate noorte boheemlaste sotsiaal- ja moraalinorme. Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu sõnul pööras Wajda filmiga pilgu sõja-aastailt kaasaegse Poola poole.

"Kuigi seda filmi peetakse tema loomingus ehk kõige poliitiliselt neutraalsemaks, siis on ta ise öelnud, et toonastel ideoloogidel oli see lugu noortest, džässist, klubidest ja flirdist rohkem hambus kui vastupanuarmee ja Varssavi ülestõus eelnevates filmides. Rahvusvaheliselt võeti film aga noorusliku ja modernsena väga hästi vastu ning on tagasivaatavalt justkui Richard Linklateri "Enne päikesetõusu" (1995) eelkäija," lisas Rääk.

Programmi eelviimase filmina jõuab 26. oktoobril ekraanidele Wajda 1969. aasta meistriteos "Kõik müügiks" (1969), kus Wajda on võtnud fookusesse filmitööstuse. Film on austusavaldus Poola James Deaniks kutsutud varalahkunud Zbigniew Cybulskile ning seda on nimetatud nii Poola versiooniks Fellini filmist "8½" kui ka Wajda kõige isiklikumaks tööks.

"See film on uurimus kaotusest, filmikunstist ja -tööstusest. Selle filmi nägemine ajendas noort Peeter Simmi filmikunsti õppima minema ning seda näitas ta ka kõigi kursuste režiitudengitele. Selles plaanis on see ka Eesti jaoks märgiline teos," sõnas Rääk.

Programmile paneb punkti 29. oktoobril "Marmormees" (1977), mis jälgib noort filmitegijat Agnieszkad, kes kaevub üha sügavamale stalinistliku propaganda maailma, püüdes teha dokumentaalfilmi Mateusz Birkutist – müürsepast, keda viiekümnendatel ülistati kui töökangelast, kuid kes on nüüdseks kadunud anonüümsusse. Film jutustab loo stahhaanovlasest, kellest totalitaarne režiim vormis üliinimese ja kelle seesama riigikord hävitas lõpuks vaimselt ja füüsiliselt.