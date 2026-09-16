X!

Sõprus ja Elektriteater tähistavad Andrzej Wajda sünniaastapäeva retrospektiiviga

Film
"Kõik müügiks" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Kino Sõprus ja Tartu Elektriteater tähistavad oktoobris Poola režissööri Andrzej Wajda 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga.

Andrzej Wajda sündis 6. märtsil 1926. aastal Kirde-Poolas Suwałkis ja suri 90-aastasena Varssavis 9. oktoobril 2016. aastal. Oma karjääri jooksul pälvis ta mitmeid filmimaailma olulisemaid auhindu, sealhulgas Kuldse Palmioksa Cannes'i filmifestivalil ning 2000. aastal Ameerika Filmiakadeemia elutöö-Oscari esimese ja seni ainsa Ida-Euroopa režissöörina. Wajda lavastas kokku ligi 60 filmi, millest kuus jõuavad oktoobris Sõpruse ja Elektriteatri ekraanile.

Retrospektiivi esimene nädal on pühendatud Wajda hinnatud sõja-triloogiale. 12. oktoobril linastub mõlemas kinos tema esimene täispikk mängufilm "Põlvkond" (1955), mis viib vaataja 1942. aasta okupeeritud Varssavisse, Wola töölislinnaossa, kus noored inimesed otsivad oma kohta vägivalla, vaesuse ja moraalsete valikute keskel.

Sellele järgneb 15. oktoobril üks tuntumaid Poola filmikoolkonna teoseid "Kanal" (1957), mis jälgib 1. augustil 1944 alanud natsidevastase Poola ülestõusu viimaseid nädalaid. Triloogia lõpetab 19. oktoobril Wajda film "Tuhk ja teemant" (1958), mis viib vaataja Teise maailmasõja viimasesse päeva ja esimesse rahupäeva.

Kino Sõpruse programmijuhi Johannes Lõhmuse sõnul on kõigis neis kolmes filmis on kesksel kohal au, julguse ja isikliku ohverduse teemad, mille võimalikult mitmekülgsele avamisele Wajda pühendas kogu oma elu.

"Wajda oli autor, kes tegi Poola ajaloo ja poolakate lood maailmakuulsaks ning tema panusest oma rahva keerulise saatuse filmikeelde tõlgendamisel võiks ka eestlastel olla palju õppida. Eelkõige on Wajda filmid empaatiaharjutused ja seetõttu peamegi oluliseks tema sajandat sünniaastapäeva tähistada," ütles Lõhmus.

Sõja-triloogia järel linastub 22. oktoobril Prantsuse uue laine tuules tehtud "Süütud võlurid" (1960), milles näeb sõjajärgses Poolas sirguvate noorte boheemlaste sotsiaal- ja moraalinorme. Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu sõnul pööras Wajda filmiga pilgu sõja-aastailt kaasaegse Poola poole.

"Kuigi seda filmi peetakse tema loomingus ehk kõige poliitiliselt neutraalsemaks, siis on ta ise öelnud, et toonastel ideoloogidel oli see lugu noortest, džässist, klubidest ja flirdist rohkem hambus kui vastupanuarmee ja Varssavi ülestõus eelnevates filmides. Rahvusvaheliselt võeti film aga noorusliku ja modernsena väga hästi vastu ning on tagasivaatavalt justkui Richard Linklateri "Enne päikesetõusu" (1995) eelkäija," lisas Rääk.

Programmi eelviimase filmina jõuab 26. oktoobril ekraanidele Wajda 1969. aasta meistriteos "Kõik müügiks" (1969), kus Wajda on võtnud fookusesse filmitööstuse. Film on austusavaldus Poola James Deaniks kutsutud varalahkunud Zbigniew Cybulskile ning seda on nimetatud nii Poola versiooniks Fellini filmist "8½" kui ka Wajda kõige isiklikumaks tööks.

"See film on uurimus kaotusest, filmikunstist ja -tööstusest. Selle filmi nägemine ajendas noort Peeter Simmi filmikunsti õppima minema ning seda näitas ta ka kõigi kursuste režiitudengitele. Selles plaanis on see ka Eesti jaoks märgiline teos," sõnas Rääk.

Programmile paneb punkti 29. oktoobril "Marmormees" (1977), mis jälgib noort filmitegijat Agnieszkad, kes kaevub üha sügavamale stalinistliku propaganda maailma, püüdes teha dokumentaalfilmi Mateusz Birkutist – müürsepast, keda viiekümnendatel ülistati kui töökangelast, kuid kes on nüüdseks kadunud anonüümsusse. Film jutustab loo stahhaanovlasest, kellest totalitaarne režiim vormis üliinimese ja kelle seesama riigikord hävitas lõpuks vaimselt ja füüsiliselt.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

UUE MUUSIKA REEDE

Lavakast lavale

Värsked artiklid

16:00

Kultuuriportaal soovitab: 70. sünnipäeva tähistava Rao Heidmetsa "Tuvitädi" Jupteris

15:55

Prantsuse fotograaf Jean-Louis Courtinat: tehisaru avaldab fotograafiale suurt ohtu

15:32

Vanemuises esietenduv tragikomöödia "Joobnud" sukeldub ööellu

14:33

Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

11:04

Galerii: lõppesid Baltimaade koostöökomöödia "Ülakorruse rahvas" võtted

10:59

Music Estonia uue juhina alustab tööd Tõnn Kuuli

10:54

Esimese Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna laureaat on Mark Soosaar

10:12

Tallinnas esineb briti elektroonilise muusika legend Kode9

09:55

Galerii: Tallinnas avati Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat' näitus

09:21

Sõprus ja Elektriteater tähistavad Andrzej Wajda sünniaastapäeva retrospektiiviga

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.09

2028. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte on "Olemise viis"

14.09

Eesti vanim keskaegne pühakoda Valjala kirik peidab endas uusi avastusi

15.09

Arvustus. Ehk need olid me elude parimad aastad

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

15.09

Emmydel võidutses Apple'i uus õuduskomöödia "Widow's Bay"

14.09

Jose Carreras ja Placido Domingo esinevad järgmisel aastal Tallinnas

14.09

CD-de populaarsus on taas tõusuteel

15.09

Elajannad toovad lavale lähisuhtevägivalla eri tahud

09:55

Galerii: Tallinnas avati Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat' näitus

15.09

Tallinna kunstihoone uue juhina alustab Maria Arusoo

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo