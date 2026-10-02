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Filmiprogramm "Elu kulisside taga" toob noorte lood Elektriteatrisse

Film
"Morten" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Tartu Elektriteatris toimub 21.–23. oktoobrini koolikino filmiprogramm "Elu kulisside taga", mille kolm filmi käsitlevad noorte suhteid, kuuluvust ja eneseidentiteeti ning nende seoseid lapsepõlve ja koduse keskkonnaga.

Tartu Elektriteatri ja laste- ja noorte kirjandusfestivali Luup koostöös sündinud filmiprogramm "Elu kulisside taga" pakub noortele võimalust mõtestada teemasid, millest igapäevaselt sageli ei räägita. Võttes filmide kaudu fookusesse pere- ja sõprussuhted, seksuaalse identiteedi ning paljud teised noori puudutavad teemad, pakub programm mõtteainet ja arutelu kohti, mis rikastavad noore mõtleja suhtumist teda ümbritsevasse.

Kolme päeva jooksul linastub kolm noortele suunatud filmi. Seanssidega kaasnevad ka arutelud.

21. oktoobril kell 13 linastub film "Morten", mis räägib noormehest, kellel on koolikeskkonnas keeruline oma kohta leida. Film käsitleb muu hulgas pere- ja sõprussuhteid, kuuluvust ning eneseidentiteediga seotud küsimusi. Seansi juhatab sisse vestlus raamatu autori Reeli Reinausiga.

22. oktoobril kell 13 jõuab ekraanile "Fränk", mille keskmes on noor poiss, kes kolib võõrasse väikelinna ja püüab uue keskkonnaga kohaneda. Loo teemadeks on pereelu, moraalsed valikud ja soov kuhugi kuuluda.

23. oktoobril kell 13 linastub "Tagurpidi torn", mis jälgib sõpruskonda pärast seda, kui nad rikuvad neile kehtestatud keeldu. Film puudutab sõpruse ja vastutuse kõrval ka koduse keskkonna ning vanemate mõju laste käitumisele.

Filmiprogramm on suunatud eelkõige noortele, kuid seansid ja neile järgnevad arutelud on mõeldud ka lapsevanematele, õpetajatele ja teistele noorte igapäevaelu vastu huvi tundvatele inimestele.

Toimetaja: Karmen Rebane

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