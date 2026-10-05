Kai kinos jõuab vaatajate ette vaimse tervise filmiprogramm

15. kuni 29. oktoobrini toimub Noblessneris Kai kinos vaimse tervise eriprogramm. Viis filmi vaatavad kriisi, üksindust, traumat ja taastumist väga erinevate inimeste ja eluperioodide kaudu.

"Vaimne tervis puudutab täna peaaegu igaüht, kas otse või lähedaste kaudu. Film annab võimaluse vaadata teise inimese kriisi turvalisest kaugusest ja märgata selles iseennast. Film ei lahenda kellegi probleeme, kuid võib avada ukse muutusteks, alustades juba sellest, et julgeme oma muredest rääkida," ütles Kai kino programmi koostaja Katariina Rebane.

Programm avatakse 15. oktoobril kahe noore inimese looga. Enne esimest filmi räägib noorte vaimse tervise olukorrast psühholoog ja pereterapeut Gea Ashilevi, pärast mida linastub Saksa draama "Süsteemi error" üheksa-aastasest tüdrukust, kelle aitamine käib täiskasvanutele üle jõu. Õhtu lõpetab film "Santiago rännaku teraapia", kus kohtunik paneb vihase teismelise valiku ette: alaealiste kinnipidamisasutuse asemel tuleb tal läbida 800 km pikkune Jaakobi tee. Teekonnal saadab teda Alexandra Lamy kehastatud karm ja otsekohene Fred, kes otsib ka ise paranemist oma minevikust.

18. oktoobril linastub dokumentaalfilm "Kunstnik ja varas". Oslo galeriist varastati Tšehhi kunstniku Barbora Kysilkova kaks maali. Kohtuistungil küsis aga kunstnik vargalt, kas võiks tema portree maalida. Benjamin Ree film sai Sundance'il žürii eriauhinna loomingulise jutustamise eest.

22. oktoobril näidatakse Wim Wendersi filmi "Täiuslikud päevad". Kōji Yakusho võitis selle rolliga Cannes'is parima meesnäitleja auhinna ja film oli nomineeritud Oscarile nomineeritud.

Programmi lõpetab 29. oktoobril Prantsuse tragikomöödia "Uju või upu" meestest, kes leiavad iluujumisest sõpruse ja toe. Pärast filmi toimub koos psühholoog Elina Kivinukiga vestlus "Mehed ja vaimne tervis – miks on abi küsimine nii keeruline?".