Uus "Käsilaste" film kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 26 000 külastuse

Tabeli teiselt kohalt leiab samuti animatsiooni. "Lelulugu 5" on kolme levinädalaga kogunud 30 582 külastust.

11. nädalat püsib kinotabelis eluloofilm "Michael", praeguseks on film kogunud 80 460 külastust. Kuuendat nädalat on Eesti kinodes ka õudusfilmid "Sundmõte" ja "Tagatoad", mis on kogunud vastavalt 23 077 ja 28 419 külastust.