Ivo Felt: riskid on selleks liiga suured, et suvel Eesti filmiga kinno tulla

Kinodes on tänavu tulemas rikkalik filmisuvi, värskeid kodumaiseid linateoseid sealt aga ei leia. Kinode sõnul seda samas öelda ei saa, et eestlased suvel kinno ei tahaks minna.

Algav suvi saab kinodes oma tihe aeg, kuna oma uute linalugudega on välja tulemas tunnustatud lavastajad nagu Christopher Nolan, Steven Spielberg ja Ridley Scott, nende kõrvale jagub aga ka koomiksikanglasi, animatsioone ja muud kergemat meelelahutust.

Apollo kino turundusjuhi Maarja Kaalepi sõnul aga ei saa öelda, et Eesti inimesed suvel vähem kinos käiksid. "Tegelikult on see kõrgaeg siis, kui on häid filme, selle aasta suvi on suurepärane, meil on tulemas tugevaid animatsioone, näiteks uus "Lelulugu" ning "Käsilased ja koletised", on tulemas uus "Ämblikmees", "Supergirl" ja "Odüsseia", suvi saab tulema väga hea, loodame, et tuleb parem, kui oli "Barbie" ja "Oppenheimer", tõdes ta.

Kui kobarkinodel on soojadel suvekuudel suureks abiks just suured kassahitid, siis väikekinod peavad läbi ajama eriprogrammide ja sooduskampaaniate toel. "Eks kinokultuur on muutumises juba mõnda aega olnud ja sündmuspõhisemaks läinud, levifilmi käiakse ikka vaatamas, aga väga palju otsitakse ka erisündmust ja väärtfilmikinod on selle üles korjanud ja pakuvad seda, mida oodatakse," ütles Artise tegevjuht Joonas Tartu.

Kui Hollywoodi jaoks on suvi enamasti just see hooaeg, kuhu paigutatakse oma aasta suurimad hitid, siis Eesti filmitegijad endiselt seda riski võtta ei taha, et suvel välja tulla. Produtsent Ivo Feldi sõnul on sellel mitu põhjust. "Üks ongi see, et tulevad Hollywoodi suured, kellele on raske vastu seista, teine on see, et päike on väljas ja inimestel on muudki teha kui kinos käia," sõnas ta ja lisas, et riskid on lihtsalt liiga suured. "Mõtlesime pikalt, kas tuleme "Fränkiga" välja 20. august, et äkki on õige aeg, aga lõpuks siiski arvasime, et see on natuke liiga palju, nagu näha, siis tegime õige otsuse."