Ülevaade. Suvekinost leiab tänavu tulnukaid, dinosauruseid ja üllatavalt vähe õudusfilme

Mis hetkest algab kinosuvi? Vastus sellele küsimusele on igal aastal erinev, vahel nihkub see hetk, kui uks suure pauguga lahti lüüakse, kuskile jaanipäeva veerele, tänavu aga algab kassahittide hooaeg juba mai lõpus. Juba sel nädalal jõuab kinodesse "Mandaloorlane ja Grogu", esimene "Tähesõdadede" universumis toimuv linateos seitsme aasta jooksul, mis võtab selgelt suure riski: kas kõigil inimestel on kodutöö tehtud ja kolm hooaega "Mandaloorlase" sarja Disney+'ist vaadatud? Tegijate enda sõnul pole see tegelikult vajalik, aga eks neil on ka vaja raha teenida ja riske maandada. Samas usun isegi, et beebi-Yoda meelitab saali ka mõne sellise inimese, kellel saaga vastu varem vähematki huvi pole olnud.

Kui praegu veel keegi Mandaloorlasele suuremat konkurentsi ei paku, siis juuni algusest läheb juba tihedamaks rebimiseks. Kõik need, kelle kõht on suurest paroodiafilmide näljast korisenud, saavad nüüd lõpuks ühe suutäie, sest üle aastate jõuab kinodesse uus "Õudne film". Puhas nostalgiatoode kõigile nullindatel üles kasvanud inimestele, sest tagasi on enamik originaalist tuttavad näitlejad, raske uskuda aga, et tobedal (loe: idiootselt) huumoril põhineb sari uusi fänne endale juurde võidab. Samal nädalal tuleb välja ka mänguasja- ja koomiksiversumi taaselustus "Universumi isandad", mille režissöör on varem meeleoluka nukufilmi "Kubo ja kaks pillikeelt" ning Transformerite spin-off'i "Bumblebee" lavastanud Travis Knight.

Kui juba üle 30 aasta tagasi näitas Steven Spielberg meile, et üks hea suvekino hooaeg vajab dinosaurusefilmi, siis tegelikult juba kümmekond aastat enne seda esitas ta hüpoteesi: ehk vajame suvesse ka üht kaasahaaravat tulnukalugu? Tol hetkel käis jutt kogupere-klassikust "ET", nüüd on aga Hollywoodi legend tagasi oma uue maavälist elu uuriva looga "Avalikustamise päev", kus peaosades Emily Blunt, Josh O'Connor ja Colin Firth.

Enam-vähem samadel radadele jõuame ka suve lõpus, kui "Silver Lake: Los Angelese müsteeriumi" ja "See jälitab sind" režissöör David Robert Mitchell toob kinodesse "Tamme tänava lõpu", kus Anne Hathaway ja Ewan McGregor avastavad ühel päeval, et nende maja on teleporteerunud vanast tuttavast rajoonist kuskile mujale, sest... õues jooksevad ringi dinosaurused. Liiga palju sellest projektist teada pole, aga Mitchelli parimas mõttes hullust arvestades siin ilmselt allahindlust ei tehta.

Aga dinosaurused tulevad sel suvel vähemalt ühe korra veel Eesti kinoekraanidele, küll animeeritud kujul pere noorematele mõeldud filmis "Käpapatrull: Dinosauruse film", mida saab näha alates augusti keskpaigast. Koguperefilmide osas on sel suvel üldse kõva tulevärk, sest lühikese vahega saab näha üle seitsme aasta uut "Lelulugu", sel korral järjekorranumbriga viis, väikeste kollaste pahalas-nummipallide uut tulemist filmis "Käsilased ja koletised" ning Disney live-action maania järjekordset toodet "Vaiana". Võib olla üsna kindel, et aasta lõpus leiame kassaedu tabeli ladvikust nii mõnegi neist filmidest.

Eelajaloolised elukad, rohelised mehikesed, animeeritud kollased jumbud. Mis veel suvest puudu on? Muidugi paar koomiksifilmi! DC ja Marvel lähevad sarvipidi kokku, mõlemalt on oodata aga korralikke asju. "Mina, Tonya" ja "Cruella" lavastaja Craig Gillespie toob vaatajate ette "Supergirli", nimirollis Milly Alcock, tema kõrval astuvad üles Jason Momoa ja Matthias Schoenaerts. Supermani nõbu saab alates juuni lõpust kuu aega rahulikult ekraanil toimetada, pärast mida tuhiseb kohale Ämblikmees. Eelmisest multiversumi-loost on möödas juba viis aastat, uus film "Ämblikmees. Täitsa uus päev" on näitleja Tom Hollandi jaoks juba järjekorras neljas.

Legendaarseid kangelasi, küll mitte tingimata koomiksist, saab sel suvel näha teisigi. Režissöör Michael Sarnoski, kes sai 2021. aastal palju kiita oma filmiga "Siga", on nüüd tagasi tumeda looga "Robin Hoodi surm", mille peaosas Hugh Jackman, tema kõrval veel Jodie Comer ja Bill Skarsgård. Tegijad lubavad sellest julma ja halastamatut andmist ning sedalaadi rollidega saab Jackman veenvalt hakkame, meenutame teda kasvõi Wolverine'ina filmis "Logan".

Viimastel aastatel on suvist filmiprogrammi dikteerinud õudusfilmid, tänavu on read selles osas kuidagi hõredamad. Kui juuni alguses saab näha õudusparoodiat, siis tegelikult pärast jaanipäeva tuletatakse meile meelde, millise meelelahutusega selle sajandi alguses lapsed üles kasvasid. Tühja see Tiktok ja Instagram, mille üle praegu virisetakse, kunagi vaatasid lapsed suure huviga seda, kuidas Johnny Knoxville ja tema kamraadid üksteisele munadesse virutasid ja muul moel end koomiliselt ohtlikesse olukordadesse panid. Võib vist öelda, et seegi on omal moel õudne? Saaga uus ja väidetavalt viimane peatükk "Jackass. Viimane ja parim" on igatahes vaatajate ette jõudmas ning meeldetuletuseks: nõrganärvilised jäägu parem koju.

Mõned täisverelised kõhedikud siiski kinodesse jõuavad. Neist kõige oodatum on ilmselt Sam Raimi kultussarja järjekordne episood "Evil Dead Burn", lavastajatoolil istub sel korral aga prantslane Sébastien Vanicek. Šokiõuduse meister Eli Roth toob meieni oma uue filmi "Jäätisemüüja", mille peaosas astub ta ka ise üles. Lahjale õudussaagile paneb punkti juba seitsmes film "Astraali" sarjas, sel korral nimega "Astraal: Nad on meie seas", režissööriks varem vaid üsna suvalise hirmuloo "Tule mängima" lavastanud Jacob Chase.

Õudusfilmide põua kõrval on samavõrd märkimisväärne see, et märulite osas on seis veel kehvem. Õnneks päästab Jason Statham päeva, augusti lõpus jõuab kinodesse "Mäss", kus tema kehastatud endine politseinik näeb pealt oma miljardärist tööandja mõrva, mille lavastatakse ta süüdi. Režissöör Jean-François Richet ei ole midagi liiga märkimisväärset varem teinud, aga kas me ootamegi sellisest B-kategooria action'ist suurt imet?

Kõik eelpool mainitu on muidugi tore, aga selle kinosuve tähtsündmus toimub tegelikult juuli keskpaigas, kui Christopher Nolan tuleb välja oma "Odüsseiaga" ehk Homerose samanimelise eepose ekraniseeringuga. Nii esimesed lühiklipid kui ka näitlejate antud lühikommentaarid lubavad uskuda, et aasta suurfilmi tiitli võib juba ette ära anda. Näitlejate ansambel on Nolanile omaselt võimas: kui tuua välja mõned, siis Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya, aga sama palju superstaare jäi veel mainimata.

Kui suvekino alguspunkti on raske määrata, siis sama abstraktne on ka finiš. Tänavu on selles osas tegelikult üsna lihtne: kassahittide tipphooajale paneb punkti 88-aastase legendi Ridley Scotti uus film "Tähtedest juhitud", mis räägib postapokalüptilise loo, Peter Helleri romaanil põhinevas räsitud maailmas rändavad ringi Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin ja Guy Pearce.

Laias laastus sai ring peale, kuigi mõistagi jäi kümneid väiksemaid filme mainimata. Eraldi soovitan aga otsida kinokavadest anime't, mida on viimastel kuudel rohkelt meie vaatajate ette toodud ning seda võimalust tasub kasutada. Juunis jätkuvad veel Hayao Miyazaki linastused, kinodesse jõuavad nii Oscariga pärjatud "Vaimudest viidud" kui ka "Howli liikuv kindlus", "Ponyo mäe otsas" ning "Tuul tõuseb". Mai lõpus saab näha filmi "Pead vaid tapma", mis on samanimelise manga ekraniseering, varem on teos jõudnud vaatajate ette hoopis teisel kujul filmis "Homse piiril", peaosas Emily Blunt ja Tom Cruise. Augusti alguses saab näha ka Berliini filmifestivalil esmakordselt linastunud müstilist draamat "Uus koidik".

Kellel sellest kõigest veel väheks jäi, siis juuli alguses toimub Valga Hot Shorts, kus saab kolm päeva päeva vaadata lühifilmide paremikku ning augustis on traditsiooniliselt järg Tartu armastufilmide festivali Tartuff käes, mille programmist leiab alati terve hulga pärle. Juunis peaks oma uksed uuesti avama ka kino Kosmos, kuhu on ka mõnus üle pika aja kuumade ilmade eest peitu pugeda.