Cinamon avab taas Kosmoses kino

Cinamon tegutses Kosmoses ka 2014. aastast 2022. aasta märtsini.

Toona selgitas kino tegevjuht Andac Bagioglu ERR-ile, et kaarti vaadates võib küll paista, nagu Kosmos paikneks kesklinnas, on see parkimispiirangute tõttu autoga saabuvatele klientidele raskesti ligipääsetav. Sama lugu oli tema sõnul ka ühistranspordiga tulijate puhul.

Seejärel kolis kino keskusesse T1. Püsiva üürivõla tõttu lõpetas T1 keskus kinoga selle aasta aprillis lepingu ning nüüd kolib Cinamon tagasi Kosmosesse.

Pärast Cinamoni lahkumist 2022. aasta kevadel seisis hoone pikalt tühi. Möödunud aasta märtsil avati seal küll uus kultuurikeskus, kuid see sulges uksed vähem kui kuu hiljem.

Ajalooline kino Kosmos avas uksed 10. märtsil 1964. Hoone arhitekt on Ilmar Laasi ja see on muinsuskaitse all.