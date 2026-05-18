X!

Cinamon avab taas Kosmoses kino

Film
Kino Kosmos.
Kino Kosmos. Autor/allikas: Ren12 / Wikimedia Commons
Film

Cinamon teatas esmaspäeval, et avab juunis ajaloolises kinomajas Kosmos taas kino.

Cinamon tegutses Kosmoses ka 2014. aastast 2022. aasta märtsini.

Toona selgitas kino tegevjuht Andac Bagioglu ERR-ile, et kaarti vaadates võib küll paista, nagu Kosmos paikneks kesklinnas, on see parkimispiirangute tõttu autoga saabuvatele klientidele raskesti ligipääsetav. Sama lugu oli tema sõnul ka ühistranspordiga tulijate puhul.

Seejärel kolis kino keskusesse T1. Püsiva üürivõla tõttu lõpetas T1 keskus kinoga selle aasta aprillis lepingu ning nüüd kolib Cinamon tagasi Kosmosesse.

Pärast Cinamoni lahkumist 2022. aasta kevadel seisis hoone pikalt tühi. Möödunud aasta märtsil avati seal küll uus kultuurikeskus, kuid see sulges uksed vähem kui kuu hiljem.

Ajalooline kino Kosmos avas uksed 10. märtsil 1964. Hoone arhitekt on Ilmar Laasi ja see on muinsuskaitse all.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:33

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

18:28

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

17:44

Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

17:33

Georg Jakob Salumäe teos jõudis rostrumi soovitatud teoste hulka

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

16:26

Merit Maarits: interneti muusikakultuur allub üha rohkem korporatiivsele loogikale

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

12:25

Piret Jaaks avaldas uue romaani "Päikeseuskujad"

12:13

Otse kell 14: BFM-i direktorikandidaatide debatt

11:59

Kumus avatakse Kristi Kongi seni suurim isikunäitus "Kromaatiline triiv"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

17.05

Marta Aliide Jakovski: meie kultuuriruumis sildistatakse inimesi ülimalt kergesti

17.05

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

12:13

Otse kell 14: BFM-i direktorikandidaatide debatt

16.05

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

17.05

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

11:39

Paides jõuab publiku ette Mariliis Petersoni lavastus "Kogudustekogukond"

10:03

Cannes'i päevik #6: prantslaste jalajälg võistluses hakkab minema ebaproportsionaalselt suureks

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo