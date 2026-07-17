Nolani "Odüsseiat" Eestis IMAX-formaadis näha ei saa

Seni T1 keskuses IMAX-formaadis kinoelamust pakkunud Cinamon teatas, et Kosmoses nad praegu ega lähitulevikus IMAX-i võimalust ei paku. Ka Apollo kinodel see võime puudub. See tähendab, et Eestis Nolani IMAX-i kaameratega üles võetud suurfilmi "Odüsseia" originaalformaadis näha ei saa.

Sel reedel jõuab kinodesse üle maailma Christopher Nolani suuremõõtmeline ja -vormiline linateos "Odüsseia". Filmi turundustsüklis on palju rõhku pandud tehnilisele poolele, joonides alla, et Nolan võttis filmi üle IMAX-i kaameratega ja eelkõige just vastava suutlikkusega kinosaalidele mõeldes.

Aprillikuuni sai Eestis IMAX-i projektorite kuvatud pilti näha T1 keskuses asunud Cinamoni kinos. Siis pidi Cinamon majast välja kolima ning avas uuesti uksed Kosmose kinohoones, kus tegutseti ka aastatel 2014 kuni 2022. Kosmoses oli 2020. aastani ka IMAX-i saal.

Cinamon grupi tegevjuht Andac Bagioglu ütles ERR-ile, et IMAX-i võimet vastavatud Kosmoses ei ole ning lähitulevikus selle toomist Kosmosesse ette ei võeta.

""Odüsseia" linastused toimuvad Kosmose saalis, kus on Baltikumi kõige suurem ekraan. Ekraan ise on IMAX-i ekraan ajast, mil ka Kosmoses töötasid IMAX-i projektorid. Kuigi ekraan on sama, siis kahjuks me "Odüsseiat" IMAX-i formaadis ega IMAX-i projektoritega ei näita," selgitas Bagioglu.

Ka Apollo esindaja Maarja Kaalep märkis, et kuigi "Odüsseia" loomise juures on IMAX-tehnoloogia kasutamine oluline osa, siis ei ole võimalik Apollol filmi IMAX-formaadis näidata, isegi mitte eriseanssidena.

Aga miks Cinamon IMAX-i tehnikat lihtsalt trammi peale ei pane ja Pärnu maanteele ei saada? "Kosmosest ärakolimine oli kommertsotsus ja meie silmis oli tol ajal loogiline samm IMAX-i süsteem Kosmosest T1 kaasa võtta. Võib jääda mulje, et on lihtne asjade ühest kohast teise vedamine, aga IMAX-i süsteem ei kujuta endast lihtsalt ühte projektorit ja helisüsteemi. Sellega kaasneb palju vastutust, reegleid ja regulatsioone ning see seab kinojuhile teatud piirangud."

Ka Kaalep tõi välja kõrged nõudmised, mida IMAX-lahendus nõuab. "Kuna selline tehniline võime Eestis puudub, ei ole võimalik filmi siin selle algselt kavandatud IMAX-versioonis näidata," tõdes ta.

IMAX-i süsteemi ostab kino endale välja, aga kõiksugused õigused uhket süsteemi turundada "rendib" tootja kinole välja. "Piirangud puudutavad seda, kuidas tohib IMAX-it reklaamida, kuidas tohib kasutada IMAX-i nime, logo; isegi kino enda nimi peab saama "IMAX-i heakskiidu". Lisaks tohib IMAX-i saalides näidata ainult IMAX-i filme. Kui kinos on IMAX-i film sees, siis ühekski teiseks linastuseks saali kasutada ei tohi," selgitas Bagioglu.

Ta lisas, et isegi ajal, mil saali IMAX-i filmide näitamiseks ei kasutata, peab kino maksma osa IMAX-i saalides näidatud filmide käibest IMAX-i korporatsioonile. "Arvestades, et Kosmoses on ainult üks suur ekraan ja suur saal, ei ole praegustes tingimustes selle IMAX-i piirangute alla panemine meie jaoks mõistlik."

Bagioglu tõi välja ka IMAX-i süsteemi ümberkolimise kalliduse. "Selle "lihtne" liigutamine on väga kulukas. Isegi kui Kosmoses oli IMAX varem olemas. Arvestades seda kulukust ning meie kohustusi Eesti riigi ning maksuameti ees, oleme otsustanud need kohustused enne ära täita ja hinnata siis uuesti, kas IMAX-i süsteemi Kosmose kinno paigaldamine oleks loogiline või mitte."

Cinamoni tegevjuht kinnitas, et kinos on siiski olemas tipptasemel laserprojektorid ning helisüsteem. Küsimusele, millest kinovaataja Nolani suurteost ilma IMAX-i projektoriteta vaadates ilma jääb, vastas Bagioglu, et igal eriformaadil on oma head ja halvad küljed.

"Ma mäletan ka hetki, kui näitasime filme IMAX-is, vastavalt nõuetele ja režissööri soovidele, siis saime kaebuseid, et heli on liiga vali ja "tegelased ekraanil" liiga suured. Kliendid ei suutnud filme jälgida ning neil läks süda pahaks. Igal külastajal on kinokülastusele erinevad ootused," nentis ta, lisades, et Kosmose saali suuremõõtmeline ekraan on väga lähedal IMAX-i kuvasuhtele ning kui külastaja üldse millestki ilma jääb, siis väga vähesest.

Maarja Kaalep on samuti veendunud, et kinokülastajad ei pea filmielamuse kvaliteedis järeleandmisi tegema. " IMAX-versioonis kasutatakse küll mõnes stseenis suuremat pildiformaati, kuid filmi terviklik lugu, režissööri visioon ja vaatemängulisus jõuavad vaatajateni ka Apollo kino saalides."