Cinamon lõpetab tegevuse kinos Kosmos

Cinamoni viimased seansid Kosmoses toimuvad sel pühapäeval, 20. märtsil ning sealt edasi jätkab Cinamon oma tegevust Eestis vaid T1 kaubanduskeskuse kinos.

Cinamon kino tegevjuht Andac Bagioglu ütles teisipäeval Delfile, et äriliselt polnud enam mõistlik jätkata eraldiseisvas kinos nagu Kosmose maja, kus on piiratud arv parkimiskohti ja muid atraktsioone majas ei leidu.

Ajalooline kino Kosmos avas uksed 10. märtsil 1964. Hoone arhitekt on Ilmar Laasi ja see on muinsuskaitse all.