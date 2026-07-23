Selgus kogu Tartuffi programm

Tartuffi vabaõhukinos tuleb välja rekordarv armastusfilme, kui 8. augustil Tartu Raekoja platsil avatava festivali vabaõhuekraanile jõuab ühtekokku 13 pikka ja kaheksa lühikest filmi neljast maailmajaost: Euroopast, Aasiast, Ameerikast ja Austraaliast.

72-aastane Chan kehastub filmis "Mängime kodu" märulikangelase asemel dementseks meheks, kes peab tema ümber kogunenud kirjut seltskonda oma perekonnaks. "Ma loodan selle rolliga juhtida tähelepanu Alzheimeri tõvele – et seda osataks ära tunda ja mõistetaks inimesi, kes seda põevad," on öelnud Chan ise, kelle ema kannatas sama haiguse käes. Isiklik on teema ka selle filmi hiinlasest režissöörile Li Taiyanile. "Ma võtsin selle ette oma vanaema pärast, kes mind ühel päeval enam ära ei tundnud – see oli paras šokk."

Emilia Clarke'i saab näha ulmelises romantilises draamas "Teine elu". USA režissööri Drake Doremuse filmis kehastab ta džässlauljatari, kes leiab end paralleelmaailmadest, kus tema suhted võtavad ootamatuid pöördeid, sundides küsima, millist elu ja armastust ta tegelikult igatseb.

Horvaatia režissööri Igor Šeregi komöödias "Pulmad" tahavad horvaadi tüdruk ja serbia poiss minna paari, aga see pole niisama lihtne – kõigepealt on vaja ületada kahe rahva vahelised poliitilised, kultuurilised ja religioossed pinged.

"Żejtune" Autor/allikas: Kaader filmist

Alex Camilleri filmis "Żejtune" otsustab noor naine Maltalt lahkuda, aga kohtab vananevat trubaduuri, kelle muusika äratab temas taas armastuse kodumaa vastu. Trubaduur on ehtne, 82-aastane rahvalaulik Nenu Borg. Romantiline muusikaline draamafilm pakub kõike imetlusväärset, mida Maltal pakkuda on, iseäranis aga għana't, sealset rahvamuusikat.

Pärast vähktõve seljatamist tahab 40-aastane naine võtta elust maksimumi ja sukeldub kirglikesse suhetesse kahe mehega, kelle vastandlikud loomused peegeldavad tema enda sisekonflikti. Hispaania režissöör Aina Clotet käsitleb oma filmis "Elagu elu!" kire ja iha võimalikkust pärast kriisi. Film valiti tänavu Cannes'i festivali programmi "Kriitikute nädal".

"Elagu elu!" Autor/allikas: Kaader filmist

Naine kohtub unistuste mehega, kuid tunneb end peagi nagu puuris, kui mees hakkab oma positiivse mõtlemise jutuga üha enam tema elu kontrollima. Prantsuse režissöör Géraldine Nakache vaatleb seda Prantsuse ortodokssete juutide perekonnas arenevat toksilist suhet filmis "Mõtle head", mis linastus samuti tänavusel Cannes'i festivalil.

Esimest korda jõuab Tartuffi vabaõhukinos ekraanile ka seansitäis lühikesi armastusfilme. Pealkirja "Shorts@Tartuff: lühkarid, armastusega" kandev hilisõhtune seanss sisaldab kaheksat filmi, mille on välja valinud lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts. "Ühe hea filmi asemel näeb nüüd mitut head korraga," ütles lühifilmide programmi koostaja Heinrich Sepp.

Festival avatakse eksootiliselt – Tai kuningriigist pärit filmiga "Gohan – valge koer".

Juba varem välja kuulutatud klassikafilmidest jõuavad Tartuffi vabaõhukino ekraanile Baz Luhrmanni "Moulin Rouge", Pedro Almodóvari "Seo mind! Ahelda mind!", Rob Reineri "Ole minuga", Martin Scorsese "Hirmu neem", Jacques Deray "Bassein" ja Thea Sharrocki "Mina enne sind".

Lisaks saab Elektriteatris näha dokumentaal- ja noortefilme.

PÖFF-i armastusfilmide festival toimub 8.–15. augustini. Kõik seansid on tasuta.