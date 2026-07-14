Tartuff tähistab "Moulin Rouge'i" 25. sünnipäeva

Austraalia režissööri Baz Luhrmanni linateoses armub noor kirjanik Moulin Rouge´i kabareetähte ja nende vahel hargneb traagiline armastuslugu. Muusikalifilmidele uue hingamise andnud linateos kandideeris kaheksale Oscarile ja võitis neist kaks. Filmi muusika, mille esitajate nimekiri ulatub David Bowiest Christina Aguilerani, ilmus äsja ka kahel vinüülplaadil.

Tartu Raekoja platsi suurele vabaõhuekraanile jõuab "Moulin Rouge" 15. augustil – tegu on ühtlasi PÖFF-i armastusfilmide festivali lõpufilmiga.

Kokku linastub tänavu Tartuffi vabaõhukinos kuus populaarsesse klassikasse kuuluvat linateost.

Kavas on veel Pedro Almodóvari "Seo mind! Ahelda mind!", Rob Reineri "Ole minuga", Martin Scorsese "Hirmu neem", Jacques Deray "Bassein" ja Thea Sharrocki "Mina enne sind".

Neist "Ole minuga" esilinastusest möödub tänavu 40 aastat, "Hirmu neeme" esilinastusest 35 aastat ja "Mina enne sind" esilinastusest 10 aastat. "Ole minuga" on pühendatud eelmise aasta lõpus meie seast lahkunud Rob Reineri mälestusele.

Festivali avab Tai režissööride Chayanop Boonprakob, Nattawut Poonpiriya ja Atta Hemwadee film "Gohan – valge koer".

Kogu kava avalikustab Tartuff juuli teisel poolel.