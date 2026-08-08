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Tartus algab armastusfilmide festival Tartuff

Film
Tartu Raekoja platsist saab taas hiiglaslik kinosaal.
Tartu Raekoja platsist saab taas hiiglaslik kinosaal. Autor/allikas: Tartuff
Film

PÖFF-i armastusfilmide festival Tartuff avab laupäeva õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino.

Kell 22 jõuab ekraanile Taimaa film "Gohan – valge koer", mis jälgib tänavalt leitud koera elu kutsikapõlvest vanaduseni ja on inspireeritud kodutute koerte olukorrast ja tänapäeva inimeste üksildustundest.

Festivali lõpetab 15. augustil muusikalifilm "Moulin Rouge", mis tähistab tänavu oma 25. sünnipäeva.

Kokku linastub festivali 128 ruutmeetri suurusel vabaõhuekraanil 13 pikka filmi ja üks lühifilmide kogumik, mis käsitlevad armastuse kõikvõimalikke variatsioone. Esindatud on neli maailmajagu. Lisaks vabaõhukinole saab dokumentaal- ja noortefilme näha Tartu Elektriteatris.

Kõik seansid on vaatajatele tasuta.

Festivali ajaks paigutatakse Raekoja platsile 1000 tooli.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

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