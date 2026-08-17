Tartuffi publikupreemia võitis "Moulin Rouge"

PÖFFi armastusfilmide festivali publik valis oma lemmikuks "Moulin Rouge´i". Austraalia režissööri Baz Luhrmanni muusikalifilm linastus Tartu Raekoja platsil tänavuse festivali rekordpubliku ehk 1345 vaataja ees, linastusega tähistati ühtlasi filmi 25. sünnipäeva.

Publikupreemia võitja selgus veebihääletusel, kus vaatajad said filme hinnata viie emotsiooniga – raputav, kurb, tundeline, vaimustav ja mõnus –, just "Moulin Rouge" kogus neid kõige rohkem. Järgnesid Malta režissööri Alex Camilleri romantiline muusikaline draamafilm "Żejtune" ja Horvaatia režissööri Igor Šeregi komöödia "Pulmad".

Kõige vaimustavam ja tundelisem film oli vaatajate hinnangul "Moulin Rouge", kõige mõnusam film "Pulmad", kõige kurvem film Thea Sharrocki "Mina enne sind" ja kõige raputavam film Pedro Almodóvari "Seo mind, ahelda mind!". Hääli laekus üle tuhande.

Peale "Moulin Rouge´i" tõid täismaja ehk rohkem kui tuhat vaatajat Raekoja platsile veel festivali avafilm "Gohan – valge koer", "Pulmad" ja "Teine elu".

Kokku sai ööl vastu pühapäeva lõppenud Tartuffi filmi- ja ürituste programmist osa 11 000 külastajat.

PÖFFi 21. armastusfilmide festival Tartuff leidis aset 8.–15. augustini.