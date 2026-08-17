X!

Tartuffi publikupreemia võitis "Moulin Rouge"

Film
„Moulin Rouge” tõi Tartu Raekoja platsile täismaja
„Moulin Rouge” tõi Tartu Raekoja platsile täismaja Autor/allikas: Laila Kaasik / Tartuff
Film

PÖFFi armastusfilmide festivali publik valis oma lemmikuks "Moulin Rouge´i". Austraalia režissööri Baz Luhrmanni muusikalifilm linastus Tartu Raekoja platsil tänavuse festivali rekordpubliku ehk 1345 vaataja ees, linastusega tähistati ühtlasi filmi 25. sünnipäeva.

Publikupreemia võitja selgus veebihääletusel, kus vaatajad said filme hinnata viie emotsiooniga – raputav, kurb, tundeline, vaimustav ja mõnus –, just "Moulin Rouge" kogus neid kõige rohkem. Järgnesid Malta režissööri Alex Camilleri romantiline muusikaline draamafilm "Żejtune" ja Horvaatia režissööri Igor Šeregi komöödia "Pulmad".

Kõige vaimustavam ja tundelisem film oli vaatajate hinnangul "Moulin Rouge", kõige mõnusam film "Pulmad", kõige kurvem film Thea Sharrocki "Mina enne sind" ja kõige raputavam film Pedro Almodóvari "Seo mind, ahelda mind!". Hääli laekus üle tuhande.

Peale "Moulin Rouge´i" tõid täismaja ehk rohkem kui tuhat vaatajat Raekoja platsile veel festivali avafilm "Gohan – valge koer", "Pulmad" ja "Teine elu".

Kokku sai ööl vastu pühapäeva lõppenud Tartuffi filmi- ja ürituste programmist osa 11 000 külastajat.

PÖFFi 21. armastusfilmide festival Tartuff leidis aset 8.–15. augustini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

14:50

Uus "Käpapatrulli" film kogus avanädalavahetusel üle 12 500 külastuse

14:36

Pildid: Rüki galeriis avati illustraator Eiko Ojala esimene isikunäitus

13:18

Maarja Vaino: kas lugeda või juhmistuda?

13:04

Tartuffi publikupreemia võitis "Moulin Rouge"

12:14

36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

10:31

Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" jõuab Hiroshima animatsioonifestivali võistlusprogrammi

10:26

Arvustus. Elus sõna ja elus teater

16.08

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

16.08

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.08

Andrei Hvostov: kui lapsed raamatuid ei loe, võib elu neid vaimselt murda

15.08

Jonas Tarm ja Jim Ashilevi: igatsus kodu järgi saadab meid läbi elu

16.08

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

16.08

Lavakast lavale | Mirjam Aavakivi

14.08

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

16.08

Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

12:14

36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

10:26

Arvustus. Elus sõna ja elus teater

15.08

Joel Väli: haigla on sündmuste, hetkede ja lugude betooni valatud kogum

16.08

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo