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Galerii: Tartuffi avafilm tõi kohale täismaja

Film
Tartuffi avafilm tõi kohale 1200 vaatajat.
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Film

Laupäeva õhtul algas Tartu raekoja platsil PÖFF-i armastusfilmide festival Tartuff. Avafilmiks oli Tai kuningriigist pärit "Gohan – valge koer", mida kogunes vaatama täismaja ehk veidi üle 1200 inimese.

"Tartuffi süda tuksub armastuse rütmis ja tartlaste süda samamoodi," ütles oma videotervituses Tartu linnapea Urmas Klaas.

Festival jätkub pühapäeva õhtul, kui ekraanile jõuavad Malta režissööri Alex Camilleri romantiline muusikaline draamafilm "Żejtune" ja Pedro Almodóvari tragikomöödia "Seo mind! Ahelda mind!".

Kõik festivali seansid on tasuta.

PÖFF-i 21. armastusfilmide festival kestab 15. augustini.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

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