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Tänavuse Tartuffi avab Tai koerafilm

Film
"Gohan – valge koer” Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Tänavu 8. kuni 15. augustini toimuva PÖFFi armastusfilmide festivali Tartuff avafilmina jõuab Tartu Raekoja platsi vabaõhukinos publiku ette Tai kuningriigist pärit linateos "Gohan – valge koer".

Kodumaal kassarekordeid purustanud ja nüüdseks juba rohkem kui 40 riiki müüdud linateos räägib tänavalt leitud koerast, kelle tõuse ja mõõnu täis elu möödub kolme peremehe juures.

Kodutute koerte olukorrast ja tänapäeva inimeste üksildustundest inspireeritud film jälgib Gohani elu kutsikapõlvest vanaduseni ja on jagatud tema eluetappide järgi kolmeks peatükiks. Iga peatüki on lavastanud eri autor, vastavalt Chayanop Boonprakob, Nattawut Poonpiriya ja Atta Hemwadee.

Nimitegelast kehastavad kolm koera, kellest üks, vanaldase Gohani osas olev Hima, on samuti leitud tänavalt. "See on film, mis puudutab sügavalt meie hingekeeli," ütles Tartuffi programmikoostaja Edvinas Pukšta.

Filmi tootja, Tai stuudio GDH on maailmas tuntud selliste löökfilmide järgi nagu "Halb geenius" ja "Kuidas teenida miljoneid enne vanaema surma", millest viimane linastus kaks aastat tagasi ka PÖFFil.

PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff toimub tänavu 8.–15. augustini Tartu Raekoja platsil ja Tartu Elektriteatris, kõik seansid on tasuta.

Kogu kava avalikustab festival juuli keskpaigas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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