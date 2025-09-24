X!

Tartu Elektriteater pühendab oktoobri muusikalistele õuduskomöödiatele

Autor/allikas: Kaader filmist
Tartu Elektriteatris toimub 10. kuni 31. oktoobril eriprogramm "Õõvarõõm", mis toob publikuni valiku muusikalistest õuduskomöödiatest nii kodu- kui välismaalt.

Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu sõnul sai programm alguse möödunud aasta Eesti filmimaastiku suurest üllatajast, Sander Marani filmist "Mootorsaed laulsid". 

"Kui tavapäraselt võib õudusfilmide puhul seisneda võlu just filmi üksinda vaatamises, mil omaenda muidu-nii-hubasest elutoastki võib pelga ekraanivalguse kumas saada ärevuste allikas, siis nagu tõestasid mitmed menukad "Mootorsaagide" seansid nii HÕFF-il, Tartuffil kui ka kinodes üle Eesti, töötab see žanrisupp kõige paremini just kinosaalis ühes teiste inimestega koos naerdes või lauludele kaasa üürates," selgitas Rääk. 

Ühes Marani filmiga "Mootorsaed laulsid" jõuab Elektriteatri ekraanile Helle Karise "Nukitsamees", Brian de Palma "Paradiisi fantoom", Frank Ozi "Väike õuduste pood" ning "South Parki" loojate Trey Parkeri ja Matt Stone'i "Kannibal – muusikal". Programmi kulminatsiooniks on tänavu viiekümnendat aastapäeva tähistav Jim Sharmani "The Rocky Horror Picture Show".

Räägu sõnul tuli programm kokku ühest küljest kultusklassikast ja teisalt Sander Marani intervjuudes mainitud südamelähedastest ning inspiratsiooni pakkunud filmidest.

"Kodumaist filmikunsti esindab ehk pisut üllatuslikult veel ka Helle Karise "Nukitsamees", sest Tristan Priimäe võrratu analüüs filmist raamatus "101 Eesti filmi" asetab "Nukitsamehe" "Õõvarõõmu" programmis õigesse konteksti," rääkis Rääk. "Kirsiks õõvatordil on aga kultusfilmide kultusfilm – "The Rocky Horror Picture Show" – mille seanss müüdi välja juba enam kui kuu enne toimumist. Filmirõõmust me kedagi siiski ilma jätta ei taha ning sestap plaanime veel samasse öösse lisalinastust."

Toimetaja: Karmen Rebane

