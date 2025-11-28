"Mootorsaed laulsid" režissöör: nüüd ei jaksa enam festivalidel kohal käia, reisimine väsitab ära

"Mootorsaed laulsid" režissöör Sander Maran ütles Klassikaraadio "Deltas", et nüüd, kus nende film on rahvusvahelistel festivalidel üle 50 auhinna võitnud, võib ta öelda, et on selle tulemusega päris rahul.

Kuigi film "Mootorsaed laulsid" jõudis kinodesse eelmisel aastal, filmiti see üles 2013. aastal kahe kuuga. Peale filmimist pidi Sander Maran üksi filmi valmis tegema ning see võttis tal aega 11 aastat. Kõigepealt süstematiseeris ta 8000 videofaili, mis olid kokku umbes 160 tundi. "Väga halb režissöör oli ka filmil, nii et montaažis oli vaja see kõik kuidagi toimima saada," viitas ta naerdes endale. Kaks aastat läkski monteerimise peale, seejärel pidi ta tegelema eriefektidega. Kuna ta ei leidnud inimest, kes laulud ära orkestreeriks, pidi ta selle kahe aastaga ise ära õppima.

"Vahepeal on Eesti filmimaastik ikka päris palju muutunud," sõnas Maran. "Ma oleks kõike filmis teistmoodi teinud. Praegu teeks ma võib-olla palju targemaid valikuid, aga film ei oleks siis kindlasti selline," naeris ta. "Algne impulss tuli sellest, et me tahtsime väga ulaka kill'i teha ja selle ümber sai terve film kujundatud. Me olime teinud lühifilme päris palju selle sama pundiga ja mõtlesime et teeks siis täispika," sõnas ta.

Kõige rohkem mõjutas filmi "Cannibal: The Musical". Sellest inspireerituna oli "Mootorsaed laulsid" nimi kuni 2017. aastani "Serial Killer: The Musical". Pundi varasemad filmid olid samuti olnud action'it täis komöödiad. Maran väitis, et tark on teha oma esimene täispikk film õudusfilmina, sest sellega ei saa läbi kukkuda. "Mootorsaed laulsid" tehtigi osaliselt rahvusvaheliste žanrifilmide festivalide jaoks.

Film on saanud üle 50 auhinna eri filmifestivalidelt üle maailma. "Nüüd saab julgelt öelda, et meile vist aitab ja oleme päris rahul sellega. Peab tänulik olema, et film on jõudnud päris suure publikuni," sõnas ta. Selleks, et oma film festivalidele saada, tuleb kõvasti tööd teha. "Tuleb saata ja saata, kuni üks hetk kaalukauss läheb sinna, et hakatakse ise festivalidele kutsuma," ütles ta. Meeskond on teinud peaaegu kaks aastat tööd, et film üle maailma käima saada.

Režissöörina on ta käinud festivalidel kohal näiteks Koreas ja Tais. "Enamasti ei jõua keegi tiimist festivalidele kohale. Nüüd me enam ei jaksa, reisimine väsitab üks hetk ära," rääkis ta. Nüüd tegeletakse pigem koduleviga ja filmi saab lähiajal vaadata erinevatel voogedastusplatvormidel. Ka filmi soundtrack on nüüd saadaval.

"Filmis on palju universaalset pulli," ütles režissöör. "Aga film on täpselt selline, et osadele meeldib väga ja osadele üldse ei meeldi. Me ei ürita isegi teeselda, et see on kõigile meeltmööda," lisas ta.

"Film on ennekõike filmitud Harjumaa ja Viimsi metsades, kuna mõtlesime, et siis ei ole aru saada, et meil ei ole üldse eelarvet," naljatas ta. "Killeri metsamaja leidsime me Rapla maakonnast keset metsa. Me ei pidanud seda peaaegu üldse muutma, see oli täpselt sellisel kujul juba olemas," sõnas ta.

Enamus veriseid eriefekte olid tehtud praktiliselt – ketšupist, siirupist ja toiduvärvist. "Maanteel lögatasime matšeetede ja verega, politsei sõitis mööda ja küsis "Mis siin toimub?" ja me vastasime, et teeme filmi. Politsei ütles: "Aa okei, super!" ja sõitis edasi," rääkis Maran. "Me oleks võinud seal igasuguseid inetuid asju teha," ütles ta.

Praegu ei oska Maran enda tulevikku ja järgmiseid projekte ennustada. Nagu ka paljud tema eeskujud, ei ole ta filmikooli lõpetanud. "Ma arvan, et selleks, et oma käekiri säiliks, on hea, kui sa ei arenda oma oskusi konventsionaalselt, vaid õpid ise läbi valu ja higi omaenda käekirja edastama," sõnas ta.