Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

Kultuurifestival Särin tähistab 12. ja 13. septembril Raplas kümnendat sünnipäeva. Teiste seas tuleb laval taas kokku Vaiko Epliku ja Jaan Pehki bänd Koer.

"Kultuurifestivali Särin kümnes sünnipäev on elevusega punutud pidu – menüü on kokku pannud meie parimad programmikokad, kohale meelitatud nii vabariigi parimad meelelahutajad, kuumimad artistid kui ka omakandi juurtega kunstnikud, ja tulevärki teevad meie kõigi südamed, mis särtsuvad ja särisevad, sest koos on lihtsalt nii tore!" ütles festivali peakorraldaja Maili Metssalu.

Lisaks ansamblile Koer, kes tähistab muuseas sügisel 21 aasta möödumist oma albumist "Pure" vinüüliväljalaske ja seni avaldamata materjaliga, leiab muusikaprogrammist ka Lexsoul Dancemachine'i, Alonette'i, Ans. Anduri, 6hunesseqi, Chalice'i, The Biiliksi, Mari Jürjensi ja Maris Pihlapi.

Vestlusringe veavad teiste seas Eik ja Riste, kes räägivad pungist, kirjutamisest ja piiridest, ning kirjandusliku ülesastumise teeb Kristiina Ehin, kes esitab Raplast loodud tekste.

Teatriprogrammi täidavad Rapla Väikelinnateater, Tõnis Niinemets ja Akadeemiline teater. Filmiprogrammist leiab filmifestivalide Kaadri ja PÖFF Shortsi paremiku, Ülo Pikkovi filmid ning Sander ja Kaur Marani kultusfilmi "Mootorsaed laulsid".