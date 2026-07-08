Ida-Virumaa öökino pakub võimalust vaadata kodumaiseid filmipärle ootamatutes kohtades

28. juulist kuni 27. augustini toimub Ida-Virumaa eri paigus öökino, mis pakub võimalust kogeda kodumaiseid kinopärle ootamatutes paikades. Kuu aja jooksul jõuab publiku ette kaheksa filmi, mille hulgas on nii Eesti filmiklassikast kui ka värskeid teoseid.

Korraldajate sõnul mahtusid valikusse filmid, mis peegeldavad erinevaid põlvkondi, väärtusi ja elukogemusi. "Ühelt poolt toovad klassikalised filmid vaatajateni Eesti kino kullafondi ning pakuvad äratundmisrõõmu, teisalt annavad uuemad mängu- ja dokumentaalfilmid võimaluse mõtestada tänapäeva ühiskonda, inimesi ja meie ühist kultuuriruumi," selgitasid nad.

Enne linastusi toimub ka viktoriin ja muusikat mängib DJ. Kõik seansid on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine, samuti soovitavad korraldajad võtta kaasa oma tool ja pleed. Filmid linastuvad eesti keeles vene- ja ingliskeelsete subtiitritega.

"Eestlanna Pariisis"

28. juulil 21.00 Sillamäel Mere puiestee treppidel

Inimsuhete draama Pariisis elavast kahest eesti naisest. Eesti väikelinnast pärit naisel avaneb võimalus teha tööd Pariisi kesklinnas, hooldades suitsiidikalduvusega vanaprouat. Üksildase suurlinna ilmadaami ja provintsihooldaja suhe kasvab üle inimlikuks sidemeks, mis annab mõtte nende edasiseks eluks.

"Mehed ei nuta"

30. juulil kell 21.00 Narva-Jõesuus tuletorni alal

Grupp unetusetõve all kannatavaid mehi viiakse eksperimendi korras tõelise sanatooriumi asemel üksikule asustamata saarele. Kohale jõudes selgub, et sanatoorium ja uudne unetusravi osutuvad täiesti teistsuguseks, kui mehed oskasid oodata. Viidud viimase piirini, hakkavad seltsimehed unetud kohe ellu viima hulljulgeid põgenemiskatseid. Entusiasmist tulvil unetud ei aimagi, et üksik asustamata saar on tegelikult poolsaar.

"Suvitajad"

6. augustil kell 21.00 Kauksi rannahoones

Kalur Ärni on otsustanud nigela kalasaagi tõttu jaaniajaks suvitajad võtta. Plaan pole ju paha, kuid tema kaunisse Muhumaa tallu saabuvad ülimalt tülikad külalised: proua Sohvia, tema abikaasa Johan, nende poeg Juunior ja Sohvia kaunitarist õde Erna koos oma ärimehest kavaleri Ivoga. Juba esimesel pilgul on selge, et Ärnil ja tema naisel Lainel läheb suvitajatega väga keeruliseks. Pealinnast tulnud suvitajad pakatavad tähtsusest ja nõuavad erikohtlemist, samas on nende klantsi pealispinna all piinlikke saladusi, mis tüli käigus avanema hakkavad.

"Torn"

12. augustil kell 21.00 Narva-Jõesuu tuletorni alal

Kalju on saatuse tahtel üksik mees, kelle kunagi naine maha jättis ning 4-aastase tütre tema juurest ära viis. Mees elab aastakümneid Lõuna-Eesti sügavas metsas kõrge mäe otsas. Justkui kannaks karistust, tassib mees sisyphoslikult pikki palke ja raskeid kive oma künkale, kinnisideeks ehitada torn, et näha ja olla nähtav. Kalju on küll pealtnäha harjunud oma rutiinse ning üksiku eluga, kuid seestpoolt pakitseb ikka ootus leida kedagi enda kõrvale. Nii peab mees kirjavahetust paljude näitsikutega, püüab peolgi käia, et kaaslast leida, kuid kuidagi ei vea, seda õiget perenaist mees ei leia.

"Säärane mulk"

13. augustil kell 21.00 Sillamäel Mere puiestee treppidel

Noor Lydia, kes on ootamatult saanud kaks armuavaldust kahelt erinevalt noormehelt, sõidab maale heade sõprade juurde oma südames korda looma. Loodetud rahu asemel satub ta aga kirglike sündmuste keerisesse. Küla kauneim neiu Maie seisab just nagu temagi, kahe kosilase – ausa mulgi Märdi ja valeliku Ennu – vahel. Süda kisub vägisi Märdi poole, aga kasuahne isa Peeter keeldub Märti vana vihavaenu pärast mulkide vastu tunnistamast.

"Meie Erika"

19. augustil kell 21.00 Kiviõli keskväljakul

Film tõstab rambivalgusesse läbi aegade ühe edukaima Eesti sportlase, kes on pidanud kahe olümpiakulla ja arvukate rekorditeni jõudmiseks ületama rohkem väljakutseid, kui paljud ette kujutada suudaks. Elvast pärit trekisõitja Erika Salumäel on tulnud triumfideni jõudmiseks rinda pista väärkohtleva kasuvanaema, murdunud unistuste ja omakasu peal väljas olevate abilistega. See film annab selgelt mõista, et igal rahval on vaja kangelast, kuid harva küsitakse, mida on kangelasel endal vaja.

"Uus raha"

22. augustil kell 21.00 Toila mererannas

IT-spetsialist Taavi (Märt Pius) ja tema õpetajast abikaasa Liisa (Steffi Pähn) on ootamatult vastamisi küsimusega: mida teha, kui ühel hommikul on pangakontol absurdselt suur rahasumma – ei vähem ega rohkem kui 50 miljonit.

Muhe komöödia sellest, kuidas raha võib inimesi muuta, või siis näitab ta üsna täpselt, milline sa juba olid.

"Hõbekontsadel"

27. augustil kell 21.00 Kohtla-Järve kultuurikeskuses

Grupp amatöör-naishokimängijaid asub taaselustama Eesti naiste jäähokikoondist. Nende tee on algusest peale takistusi täis: ebaühtlane oskuste tase, keelebarjäärid, suured vanusevahed ja rahalise toetuse täielik puudumine. Neid ühendab üksainus unistus: võistelda ja võita maailmameistrivõistlustel. Sinna jõudmiseks peavad nad muutuma entusiastlikest amatööridest ühtseks rahvuskoondiseks. Mängu astub oskuslik treener Lätist, pakkudes kogemusi ja lootust, mida nad hädasti vajavad. Aga kas sellest piisab? Nende sihikindlusest sõltub mitte ainult turniiri tulemus, vaid ka kogu Eesti naiste hoki tulevik.