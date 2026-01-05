ETV2 eetrisse jõuab valik mullu Docpointil linastunud filmidest

"Häda härra Doodle'iga"

ETV2 eetris 6. jaanuaril kell 22.00

See on lugu mittemidagiütlevas Inglismaa linnas sirgunud erakordsest poisist, kes lõi nii lummava fantaasiamaailma, et ei leidnud sellest enam väljapääsu. Sam Cox hakkas sirgeldama niipea, kui suutis pisikesena pliiatsit käes hoida. Koolipõlves joonistas ta päevad ja ööd, ülikooli ajal sai sellest kinnisidee ning lõpuks hakkas alter ego tema elu üle võtma. Sam muutus tegelaskujuks, Mr Doodle'iks, kelle lakkamatust sirgeldamistungist kasvas välja joonistatud maailm, kus ta elada saab.

"Häda härra Doodle'iga" Autor/allikas: Kaader filmist

"Ameerika pastoraal"

ETV2 eetris 13. jaanuaril kell 22.00

Dokumentaalfilm Pennsylvania osariigis asuvast Elizabethtowni väikelinnast, mille haridusametist on saanud lahingutanner ilmalikku õppekava toetavate haridustöötajate ning Trumpi toetavate aktivistide vahel, kelle eesmärgiks on haridussüsteemi reformimine konservatiivsete kristlike väärtuste põhjal. See on lugu Ameerika ühiskonna sügavast lõhestumisest ja võitlusest äärmusliku ideoloogiaga olukorras, kus seda toetab ka riigipea isiklikult.

"Ameerika pastoraal" Autor/allikas: Kaader filmist

"Kaks võõrast, kes üritavad üksteist mitte tappa"

ETV2 eetris 20. jaanuaril kell 22.00

Suurbritanniast pärit kunstnik Maggie Barrett (75) ja New Yorgis Bronxis sündinud Joel Meyerowitz (84) tutvusid juhuslikult 30 aastat tagasi. Abikaasade armastus leegitseb endiselt, kuid nende suhe pole vaba komplikatsioonidest. Joel on üle maailma tuntud fotograaf, kelle tööd on olnud väljas suurtel näitustel ja kes on 40 raamatu autor. Maggie on samuti andekas, ent vähem tunnustatud kunstnik ja kirjanik. Nende suhe muutub veelgi keerulisemaks, kui Maggie murrab kukkudes jala ja Joel peab hakkama tema eest hoolitsema. Oma surelikkusega silmitsi olles püüavad pika ja dramaatilise elu elanud mees ja naine leida sisemise rahu.

"Kaks võõrast, kes üritavad üksteist mitte tappa" Autor/allikas: Kaader filmist

Režissöörid Jacob Perlmutter ja Manon Ouimet on loonud sügavalt liigutava filmi elust, loomingust ja armastusest. "Kaks võõrast, kes üritavad üksteist mitte tappa" on linastunud lisaks Docpointile ka Kumu Dokumentaalil ja Tartuffil.

"Aeglaselt põleva maa laulud"

ETV2 eetris 27. jaanuaril kell 22.00

Maastikud, juhuslikud kohtumised, vestlused ja helid… Filmitud kahe aasta vältel rindest erinevatel kaugustel, on see audiovisuaalne päevik Ukraina langemisest totaalse sõja kuristikku ja selle jälgedest ühiskonnas, kus algne paanika ja õudus läheb aegamisi üle tummaks leppimiseks surma ja hävinguga.