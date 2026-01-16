X!

Docpoint toob Eesti vaatajate ette möödunud dokiaasta paremiku

Film
"Pigem hulluksin looduses" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

3. kuni 8. veebruarini toimuva dokumentaalfilmide festivali Docpoint Tallinn kavas on tänavu 38 linateost, mille hulgas on ka mitmeid möödunud dokiaasta tippteoseid.

Vaatajate ette jõuab Cannes'i dokumentaalfilmide peaauhinna võitnud linalooga "Imago" ja Berlinale Peace Film Prize'il auhinnatud filmiga "Khartoum". "Imago" on liigutav õrn rännak identiteedi ja juurte juurde, "Khartoum" aga mänguline Sudaani hübriiddokk.

Sundance'i Grand Prix'ga kroonitud võimas mustvalge pildiga film "Seemned" jälgib Ameerika lõunaosariikide mustanahaliste põllumeeste kogukonda ning selle tugevat sidet maaga. Film on ka tänavuste Oscarite favoriitide hulgas. Tribeca festivali parim dokumentaalfilm "Natchez" näitab Ameerika ajaloo vastuolusid, kui endistes mõisahoonetes elavad orjapidajate järeltulijad teenivad elatist oma oma uhketes nukulikes majades ekskursioone tehes. 

"Seemned" Autor/allikas: Kaader filmist

Maailma suurima dokifestivali IDFA kaks võidufilmi räägivad hetkel ajakajaliselt Iraani ühiskonnast. Põhivõistlusprogrammi peapreemia saanud "Rebane roosa kuu all" on Tallinnas 2020. aasta DocPoindil meistriklassi teinud Mehrdad Oskouei uus kinokunstiteos. IDFA Envision võistlusprogrammi võitja "Kestev ennetulevik" jutustab originaalse vormiga delikaatse loo mälust, igatsusest, lapsepõlvest ja suurele osale Iraani diasporaale tuttavast katkendlikust kontaktivõimalusest koduste ja kunagise kodumaaga. 

Festivalil linastub ka Kopenhaageni CPH:DOXil kaks inimõiguste auhinda võitnud  "Üheksakuine leping", mis pakub vaadet asendusemade juriidiliselt reguleerimata maailma. Krakowi festivali võitja "Põrmulaps", mis kõneleb liigutava loo Vietnami sõja ajal ameerika sõduri ja vietnamlanna suhtest sündinud kuid isata kasvanud järeltulijast. Lisaks Thessaloniki festivali peapreemia laureaat "Mis kuradi kooselu", kus värvika suupruugiga Iraani-Iisraeli päritolu koomik Noam Shuster‑Eliassi lammutab Lähis-Ida konflikte ja tabusid, nalja relvana kasutades. 

Suurimatest võitjatest on kavas veel kaks eksperimentaalfilmi. Karlovy Vary Kristallgloobuse võitja "Pigem hulluksin looduses" on lugu kaksikvanameestest, kes elavad koos inimkeelt rääkivate loomadega Böömi metsades. Annecy animafestivali peaauhinna võitnud Kanada animadokk "Lõputu küpsis" näitab kahe poolvenna, valge ja põlisameeriklase, aegruumi eiravat reisi maalt suurlinna. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:52

Docpoint toob Eesti vaatajate ette möödunud dokiaasta paremiku

15:48

Pühajärve jaanitulel esineb Rudimental

14:29

Kiwa: ma olen kõige suurem "Hukkunud alpinisti hotelli" fänn

14:27

Maarja Vaino: noorte suhe eesti kirjandusega on ebamäärane

13:32

Uue muusika reede: Maria Kallastu, ASAP Rocky, Charli XCX, J. Cole jpt

13:18

Kinodesse jõuab Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Orjuse saar"

13:10

Johan Elm toob Ugala teatris publiku ette lavastuse "Elamise hind"

13:07

Vabaõhumuuseumi tekstiilikonservaator: vahel käib rebane salaja tekil magamas

10:22

Sinijärve raamatusoovitused: Indrek Hirv on alati kindel tase

08:05

Karl Birnbaum: teater oma traditsioonilises vormis ei mõju enam nii tugevalt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.01

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

15.01

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

08:05

Karl Birnbaum: teater oma traditsioonilises vormis ei mõju enam nii tugevalt

15.01

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

14.01

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

15.01

Aasta esimese "Plekktrummi" külaline on Carolina Pihelgas

13:32

Uue muusika reede: Maria Kallastu, ASAP Rocky, Charli XCX, J. Cole jpt

15.01

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo