Docpoint toob Eesti vaatajate ette möödunud dokiaasta paremiku

3. kuni 8. veebruarini toimuva dokumentaalfilmide festivali Docpoint Tallinn kavas on tänavu 38 linateost, mille hulgas on ka mitmeid möödunud dokiaasta tippteoseid.

Vaatajate ette jõuab Cannes'i dokumentaalfilmide peaauhinna võitnud linalooga "Imago" ja Berlinale Peace Film Prize'il auhinnatud filmiga "Khartoum". "Imago" on liigutav õrn rännak identiteedi ja juurte juurde, "Khartoum" aga mänguline Sudaani hübriiddokk.

Sundance'i Grand Prix'ga kroonitud võimas mustvalge pildiga film "Seemned" jälgib Ameerika lõunaosariikide mustanahaliste põllumeeste kogukonda ning selle tugevat sidet maaga. Film on ka tänavuste Oscarite favoriitide hulgas. Tribeca festivali parim dokumentaalfilm "Natchez" näitab Ameerika ajaloo vastuolusid, kui endistes mõisahoonetes elavad orjapidajate järeltulijad teenivad elatist oma oma uhketes nukulikes majades ekskursioone tehes.

"Seemned" Autor/allikas: Kaader filmist

Maailma suurima dokifestivali IDFA kaks võidufilmi räägivad hetkel ajakajaliselt Iraani ühiskonnast. Põhivõistlusprogrammi peapreemia saanud "Rebane roosa kuu all" on Tallinnas 2020. aasta DocPoindil meistriklassi teinud Mehrdad Oskouei uus kinokunstiteos. IDFA Envision võistlusprogrammi võitja "Kestev ennetulevik" jutustab originaalse vormiga delikaatse loo mälust, igatsusest, lapsepõlvest ja suurele osale Iraani diasporaale tuttavast katkendlikust kontaktivõimalusest koduste ja kunagise kodumaaga.

Festivalil linastub ka Kopenhaageni CPH:DOXil kaks inimõiguste auhinda võitnud "Üheksakuine leping", mis pakub vaadet asendusemade juriidiliselt reguleerimata maailma. Krakowi festivali võitja "Põrmulaps", mis kõneleb liigutava loo Vietnami sõja ajal ameerika sõduri ja vietnamlanna suhtest sündinud kuid isata kasvanud järeltulijast. Lisaks Thessaloniki festivali peapreemia laureaat "Mis kuradi kooselu", kus värvika suupruugiga Iraani-Iisraeli päritolu koomik Noam Shuster‑Eliassi lammutab Lähis-Ida konflikte ja tabusid, nalja relvana kasutades.

Suurimatest võitjatest on kavas veel kaks eksperimentaalfilmi. Karlovy Vary Kristallgloobuse võitja "Pigem hulluksin looduses" on lugu kaksikvanameestest, kes elavad koos inimkeelt rääkivate loomadega Böömi metsades. Annecy animafestivali peaauhinna võitnud Kanada animadokk "Lõputu küpsis" näitab kahe poolvenna, valge ja põlisameeriklase, aegruumi eiravat reisi maalt suurlinna.