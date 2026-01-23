DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

DocPoindi raames on võimalik näha nelja Honkasalo tähtteost: "Mysterion" (1991), "Tanjuška ja 7 kuradit" (1993) ja "Tallinna Tuhkatriinu" (1996) ning tema kuulsaimat teost "Melanhoolia 3 tuba" (2004). Filmidele lisaks on DocPoindil võimalik osaleda ka Honkasalo meistriklassis, mis toimub 7. veebruaril kell 15.00 Kirjanike maja musta laega saalis.

Mitmed Honkasalo filmidest on tihedalt Eestiga seotud: "Mysterion" räägib õigeusklikust nunnakloostrist Kirde-Eestis Kuremäel, ja samuti religioossetel teemadel kulgev "Tanjuška ja 7 kuradit" ühest salapäraselt vaikivast noorest tüdrukust on suures osas üles võetud Vasknarvas. Mõlemad kuuluvad Honkasalo n-ö "Sakraalse ja saatanliku" triloogiasse.

Eriline ajastukapsel on aga ka "Tallinna Tuhkatriinu", portreefilm metalliärinaisest Tiiu Silvesest, kus näeme üheksakümnendate noore Eesti riigi peadpööritavat rikkuserallit oludes, kus välja polnud päriselt veel kujunenud ei reeglid ega seadused.

Lisaks kolmele Eestiga seotud filmile saab näha ka tema tähtteost "Melanhoolia 3 tuba" – poeetilist filmi, mis valgustab Tšetšeenia sõja tagamaid läbi kolme etüüdi Venemaal ja Tšetšeenias. Film esilinastus Veneetsia filmifestivali programmis ja on pärast seda olnud kavas veel lugematutel festivalidel.

"Oleme proovinud Honkasalot Tallinnasse saada juba oma kümmekond aastat", ütles DocPoint Tallinna programmijuht Filipp Kruusvall. "Oli ilmselge, et tema looming, eriti just Eestiga seotud dokid, väärivad siinmail tutvustamist, ja nende pikalt tehtud plaanide realiseerumine tänavu on täielik jackpot."

DocPoint Tallinn toimub 3. kuni 8. veebruarini Artises ja Sõpruses ning Tartus Elekriteatris. Lisaks dokkidele näitab Kino Sõprus festivali nädalal ka Honkasalo mängufilme "Tuleneelaja" ja "Betooniöö" (kõrvalosas Juhan Ulfsak).