Sõpruse kino tähistab 71. sünnipäeva mahuka eriprogrammiga

"Filmid on valitud selliselt, et igaüks neist esindab mingil määral sisu või tegelaste või olustiku mõttes seda maailma, kus Sõpruse kino oma asja üritab ajada. Ikka kvaliteetselt maailmakino pärleid otsides ja neile linastamiseks hubast saali ja seltskonda pakkudes," on selgitatud eriprogrammi tutvustuses.

17. aprillil toimub Sõpruse sünnipäeva puhul ka pidu, kus muusikat valivad Sõpruse ja IDA Raadio DJ-d. Laval on ka eriline üllatusesineja ning õhtu peaesinejana astub üles Lu:k.

Eriprogrammis "Sõprus 71" linastuvad:

4. aprill Vera Chytilová "Karikakrad" (1966)

8. aprill Don Siegel "Kehanäppajate invasioon" (1956)

11. aprill David Lynch "Sinine samet" (1986)

15. aprill Aki Kaurismäki "Kaugele pagevad pilved" (1996)

17. aprill Triin Ruumet "Päevad, mis ajasid segadusse" (2016)

20. aprill Brian De Palma "Carrie" (1976)

21. aprill Florian Henckel von Donnersmarck "Teiste elud" (2006)

27. aprill Fritz Lang "Metropolis" (1927)

Kõik seansid algavad kell 20 ja neile eelneb sissejuhatus.