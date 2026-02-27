X!

Sõpruse kinos ja Tartu Elektriteatris mälestatakse märtsis Bela Tarri loomingut

"Saatana tango" Autor/allikas: Kaader filmist
6. jaanuaril lahkus meie seast Ungari režissöör Béla Tarr, kelle loomingu tähistamiseks näeb märtsis Tallinnas ja Tartus tema kolme filmi – "Hukatus", "Saatana tango" ning "Torino hobune".

1988. aastal esilinastunud "Hukatus" oli alguspunktiks üle kolme aastakümne kestnud koostööle kirjanik László Krasznahorkaiga, kes pälvis mullu Nobeli kirjanduspreemia. Krasznahorkai stsenaariumite ning teoste põhjal valmisid Tarril veel filmid "Saatana tango" (1994), "Werckmeisteri harmooniad" (2000), "Mees Londonist" (2007) ja "Torino hobune" (2011), mis jäi Tarri viimaseks mängufilmiks.

Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu sõnul liikus aja jooksul Tarri looming dokumentalismilaadse sotsiaalse realismi juurest üha kontseptuaalsema ja vormilt rangema filmikunsti suunas. "Tarri käekirjaks kujunes haruldaselt pika kestusega staatilised kaadrid, napp dialoog ja inimeseks olemise kõige sügavamaid kihte käsitlev eksistentsiaalne maailmapilt," lisas Rääk. 

Sõpruse programmijuht Johannes Lõhmus ütles, et Béla Tarr on ilmselt üks läbi aegade suurimaid meistreid kirjanduse filmikeelde tõlgendamisel. "Selle väite paikapidavus jäägu iga kinokülastaja otsustada. Igatahes on kindel, et üks filmikunsti sügavuti tunda sooviv kultuurne inimene peaks olema neid filme vähemalt korra elus just kinoekraanil näinud."

"Hukatus" linastub Sõpruses 7. märtsil ja Elektriteatris 12. märtsil. Üle seitsme tunni kestev "Saatana tango", mida näidatakse autori soove arvestades ilma ühegi pausita, linastub Sõpruses 14. märtsil ja Elektriteatris 22. märtsil. "Torino hobune" linastub Sõpruses 21. märtsil ja Elektriteatris 29. märtsil.

