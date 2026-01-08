"Püha Sõprus" on jaanuaris pühendatud Sundance'i filmifestivalile ja Robert Redfordile

Kino Sõpruse igapühapäevane eriprogramm "Püha Sõprus" on jaanuaris pühendatud Sundance'i filmifestivalile ja selle asutajale Robert Redfordile. Esimese filmina jõuab 11. jaanuaril publiku ette Redfordist superstaari teinud "Butch Cassidy ja Sundance Kid".

Butch ja Sundance on lindpriid Metsikus Läänes. Lääs on aga aina enam seadusekuulekaks muutumas. Pärast järjekordset röövi hakkab politseisalk bandiite taga ajama. Üle kivide, läbi linnade, teiselepoole jõgesid. Näib, et ainus valik on põgeneda seaduse eest üle piiri. Film võitis neli Oscarit: William Goldman parima originaalstsenaariumi eest, Conrad L. Hall parima operaatoritöö eest, Burt Bacharach ja Hal David parima laulu eest ("Raindrops Keep Fallin' On My Head") ning Burt Bacharach ka parima filmimuusika kirjutamise eest.

1978. aastal asutas filmis Sundance Kidi kehastav Robert Redford sõltumatut kino toetava instituudi ja filmifestivali, mis sai nimeks Sundance​. 18. jaanuaril jõuabki publiku ette vendade Coenite debüütfilm, 1984. aastal valminud "Lihtsalt nagu veri" ("Blood Simple"), mis võitis Sundance'i filmifestivali peapreemia, hiljem tunnustati režissööritööd ja meespeaosatäitja rollisooritust USA sõltumatu kino prestiižseima auhinnaga Independent Spirit Award.​

Kolmanda filmina jõuab 27. jaanuaril publiku ette režissöör Benh Zeitlini debüütfilm, 2012. aastal valminud "Metsiku lõunamere asukad" ("Beasts of the Southern Wild"), mille toimub USA vaeses piirkonnas, Lousiana äärealadel, kus kohalikke ähvardab sulav polaarjää. Kommuun Bathtub peab seal ellujäämisvõitlust ja lugu jutustatakse läbi kuueaastase plikatirtsu silmade. Sundance'i festivalil pälvis film žürii peapreemia ja preemia parima operaatoritöö eest. Cannes'i festivalil pärjati linatöö nelja auhinnaga, neist olulisemad Kuldne Kaamera ja FIPRESCI auhind.