Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

Aastakümneid Tallinnas tegutsenud klubi Hollywood ei plaani lähitulevikus enam samas vormis jätkata, veel sel aastal plaanikse areneda sündmuskeskuseks ning laiendada programmi ka päevasesse aega.

Tänavu aasta alguses teatas Tallinna vanim ööklubi Amigo oma sulgemisest ning kuigi tänavu suvel on plaanis Tallinna südalinnas asuvaid klubi Hollywoodi ruume ümber ehitama, ei peaks klubi eestvedaja Rauno Otsepa sõnul rääkima millegi lõppemisest, vaid see on lihtsalt ööelu evolutsioon. Vähemalt kevadeni jätkab klubi aga samas vormis.

"Noored ja nooremad, aga miks mitte ka vanemad eelistavad erinevate kohtade peal käia, paljudele meeldib mitte nii vali muusika ja meeldib lobiseda, lisaks nad tahavad istuda ja telefonis scroll'ida, selline, et lähen ööklubisse ja läheb mölluks kohe, see on pisut teistsugune kui oli 10-20 aastat tagasi," tõdes ta.

Samas hoones tegutseb Hollywoodi kõrvale ka klubi Monument, kus Otsepa sõnul toimuvad hetkel peamiselt tellimusüritused, kuid ta ei välistaks, et kaasaegset ööklubi võiks tulevikus pidada just seal. Klubisid tuleb praegu tema arvates aga vaadata lihtsalt kui saale, mis asuvad soodsas kohas keset linna, head näited on olemas põhjanaabrite juures Helsingis.

"Need suured ruumid, mis Helsingis on, pole ükski ööklubi, need on sündmuskeskused, kus on sisuliselt kõike polkast rokini ja draamast huumorini," mainis ta ja tõdes, et eri suundadesse vaatamine ning erinevate publikugruppide kaasamine, samuti mitte ainult öise, vaid ka päevase aja ära kasutamine ongi võti.

Kahe klubiga jagab maja ka ajalooline kino Sõprus ning kuigi Hollywoodi eestvedaja arvates pole lõpuni võimalik klubi ja kino tegevusi ühildada, ei välista ta siiski veelgi suuremas mahus koostööd ka tulevikus. Kino tegevjuhi Gert Põrgi sõnul väärib Sõpruse maja hoidmist ning neil on ainult hea meel, kui ühe katuse alla koonduvad ka muud toredad tegevused.

"Oleme teinud Hollywoodiga koostööd ka varem ja usun, et kavandatud uue suuna toel võibki koostööd muutuda veel sisukamaks, kino Sõprus lähitulevikus laienemisplaani ei pea, töötame just noore publikuga, et kasvatada kvaliteeti hindavat kinopublikut ja panustada kinokultuuri arengusse laiemalt," rõhutas Põrk.