Keelesäuts. Kõrvetav säuts

"Nõgestesse surun oma näo. Takjatesse kähiseva käo. Luusin öis ja enam ma ei tea. Olla halb? Või olla täna hea?" Kas need read tulevad tuttavad ette? Nii laulab Vaiko Eplik oma loos pealkirjaga "Nõgesed". Ka mina just nõgestest selles säutsus räägingi.

Nõges on taimeperekond, mida tuntakse üle kogu maa. Sellel on palju liike, kõige tuntumad ning ka Eestis kõige levinumad on raudnõges ja kõrvenõges. Oma omaduste poolest on just viimane jõudnud paljude eri keelte kujundlikesse väljenditesse. Näiteks inglise keeles võib kohata väljendit, mis otsetõlkes tähendab 'nõgest haarama' (to grasp the nettle) ning millega viidatakse olukorrale, kus inimene on sunnitud tegema midagi ebameeldivat või rasket.

Nõgeste haaramisest on juttu ka vana-kreeka kirjaniku Aisopose muinasjutus "Poiss ja nõges": poiss saab nõgeselt seda õrnalt puudutades kõrvetada. Tema ema vastab selle peale, et valusat kõrvetust tekitabki põgus puudutus, aga kui nõgesest tugevalt kinni haarata, siis ta ei kõrveta. Seega, kui elus midagi ette võtta, siis ikka teadlikult ja otsusekindlalt.

Samuti on inglise keeles käibel verb, mis on tuletatud nõgese ingliskeelsest nimetusest nettle ning tähendab 'ärritama, vihastama, pahandama' (to nettle). Saksa keeles leidub ütlus, mis tähendab 'nõgeste sees istuma' (sich in die Nesseln setzen) ning osutab pahandustesse sattumisele.

Mõnede internetis levivate allikate põhjal seostatakse Germaani mütoloogias nõgeseid äikesejumal Thoriga, mistõttu on arvatud, et nõgestel on võime välgulööke eemale peletada. Seetõttu on ka paljudes keeltes, näiteks serbia ja horvaadi keeles olemas ütlus, mis tähendab, et äike nõgestesse ei löö (Neć e grom u koprive). Sellega viidatakse olukorrale, kus miski on väga ebatõenäoline.

Prantsuse keeles levib aga väljend, mis otse tõlgituna tähendab 'ära lükka vanaema nõgestesse' (Il ne faut pas pousser mémé dans les orties). Kujundlikult aga öeldakse sellega, et ära liialda või ära mine üle piiri.

Nõgestele viitamist kohtab palju ka ilukirjanduses kasutatud kujundites. Näiteks Karl August Hindrey teoses "Taaniel tümmi tähelend" leidub lause "Pea on sul täis nagu nõelu, nagu oleks meelekohtadega käinud nõgestes, ja veri käib huugadi-huugadi kuklas."

Niisiis, nõges on taim, millel on palju huvitavaid ja mitmekülgseid omadusi – nii keeles kui ka kulinaarias. Hoidugem aga kõrvetada saamisest!