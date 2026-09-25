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Filmiõhtud "Pärt ja film" tähistavad teose "Aliinale" 50. sünnipäeva

Film
„Otari lahkumisest saati“
„Otari lahkumisest saati“ Autor/allikas: Kaader filmist
Film

25. kuni 27. septembrini toimuvad juba 16. korda Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtud "Pärt & film". Sel aastal on filmiõhtud pühendatud teose "Aliinale" ja sellega ka tintinnabuli-stiili 50. sünnipäevale.

""Aliinale" on kahtlemata Arvo Pärdi üks enim filmides kasutatud teoseid, nii et valida oli rohkem kui kolmekümne linateose vahel. Sel aastal näitamisele tulevad kolm filmi pakuvad läbilõiget väga erineva sisu ja atmosfääriga teostest, kus "Aliinale" jõuab vaatajani tähenduslikes, justkui aega peatavates hetkedes," sõnas Arvo Pärdi Keskuse programmijuht Riin Eensalu.

"Kuigi Arvo Pärdi muusika jõudis rahvusvaheliselt filmirežissööride huviorbiiti juba 1980. aastate keskpaigas, kõlas "Aliinale" esimest korda filmis alles 2001. aastal linateoses "Ilus Martha". Teose kasutamine filmides sageneski eriti 2000. aastatel ning just sellest perioodist olemegi teinud tänavuse valiku," lisas Eensalu.

Filmiõhtud avab 25. septembril Norra režissööri Erik Poppe kõrgelt hinnatud 2004. aasta draamafilm "Hawaii, Oslo", mis esilinastus Rotterdami rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammis ning valiti ka Norra ametlikuks kandidaadiks Oscari nominatsioonile. See on üks esimesi 2000. aastate alguses välja tulnud filme, mille heliribale jõudis Arvo Pärdi teos "Aliinale".

26. septembril on võimalik vaadata Prantsuse-Belgia režissööri Julie Bertuccelli lavastatud linateost "Otari lahkumisest saati" (Depuis qu'Otar est parti, 2003). See on soe, humoorikas ja samas valus lugu muutuvast ajast ning perekonnast, kes püüab kõige kiuste kokku jääda.

Filmiõhtud lõpetab 27. septembril Saksa režissööri Sandra Nettelbecki romantiline komöödiadraama "Ilus Martha" (rahvusvaheliselt tuntud ka kui "Mostly Martha") 2001. aastast. Filmi muusikakonsultant oli plaadifirma ECM Records asutaja ja juht Manfred Eicher, kelle maitset režissöör täielikult usaldas. Peale Arvo Pärdi muusika kuuleb filmis ka Keith Jarretti ja Steve Reichi loomingut.

Arvo Pärdi Keskus korraldab filmiõhtuid 2011. aastast alates. Kõik filmiseansid toimuvad Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuse saalis, filmidel on eestikeelsed subtiitrid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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