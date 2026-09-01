Pärdi päevade avakontserdil kõlab Tõnu Kaljuste juhtimisel Pärdi ja Bachi looming

2. septembril algavad Pärdi päevad, mis toovad helilooja muusika Tallinnasse, Tartusse, Narva, Paidesse, Rakverre ja teistesse linnadesse üle Eesti.

2010. aastal Pärdi pidunädalatest alguse saanud Pärdi päevad panevad igal aastal Nargenfestivali hooajale väärika punkti. 2.–11. septembrini toimuvatel kontsertidel üle Eesti keskendutakse Arvo Pärdi loomingu eri tahkudele, kõrvutatakse seda eri ajastute muusikaga ja luuakse dialooge teiste heliloojatega.

Kuulata saab Arvo Pärdiga tihedalt koostööd teinud muusikuid ja kollektiive nii Eestist kui ka välismaalt.

"Aastatega on paljude Pärdi teoste ettekanded saanud osaks meie ühisest kuulmismälust, sageli tänu silmapaistvatele salvestistele. Pärdi päevade eesmärk on hoida seda pärandit elavana, otsides samal ajal uusi kõlavärve, tõlgendusviise ja kuulamiskogemusi," ütles festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste.

Nargenfestivali Pärdi päevade avakontserdil Tallinnas astuvad üles Eesti Filharmoonia Kammerkoor koos väljapaistva Cambridge'is tegutseva Briti orkestriga Academy of Ancient Music. Üle 50 aasta tegutsenud ning 18. ja 19. sajandi muusika ajastu instrumentidel esitamiseks loodud orkester on võtnud suuna tellida ka nüüdisheliloojatelt uusi teoseid ning kaasaja repertuaari esitamine ja salvestamine pole neile võõras.

Nimeka klavessinisti Christopher Hogwoodi asutatud orkestri peadirigent ja kunstiline juht on praegu samuti kõrgelt hinnatud klavessinist, organist ja dirigent Laurence Cummings.

Tõnu Kaljuste juhatusel tulevad esitusele Johann Sebastian Bachi sajandeid kestnud looming kõrvuti nüüdisaja meistri Arvo Pärdi muusikaga.

Kontserte annavad veel Tallinna Kammerorkester, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Hortus Musicus, Vox Clamantis, Trio´95, Hans Christian Aavik (viiul), Momir Novakovic (akordion), Aule Urb (metsosopran), Maria Listra (sopran) ning dirigendid Tõnu Kaljuste, Jaan-Eik Tulve, Andres Mustonen ja Kaspar Mänd.

Tallinna kontsertide otseülekandeid saab kuulata Klassikaraadiost.

11. septembril 91. sünnipäeva tähistavad Arvo Pärdi sünnipäevakuu raames toimuvad Ukuaru muusikamajas Toomas Siitani loeng "Arvo Pärt: muusika vaikusest" ja kontsert "Pärt & Mustonen". Arvo Pärdi keskuses Laulasmaal toimuvad 25. kuni 27. septembrini ka filmiõhtud "Pärt & Film".