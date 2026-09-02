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Tõnu Kaljuste: vähesed suudavad lihtsatest nootidest luua sügavat sisu

Muusika
Foto: Europa Cantat
Muusika

Kirikutes ja kontserdisaalides üle Eesti toimub Pärdi päevadel 17 kontserti kaheksa mitmekülgse kavaga. Tõnu Kaljuste juhatusel tuleb esitusele looming Johann Sebastian Bachilt ja Arvo Pärdilt, keda Bachi looming on varaseil aastail tugevalt mõjutanud.

Nargenfestivali Pärdi päevad otsivad tasakaalu püsivate väärtuste ja värskete vaatenurkade vahel, pakkudes uusi kõlavärve, tõlgendusviise ja kuulamiskogemusi.

Tänasel avakontserdil musitseerivad koos Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja mainekas briti barokkorkester Academy of Ancient Music.

"Mõlemad heliloojad on väga suure täpsuse ja algebra armastusega, nende süsteemid, mida nad on oma kompositsioonides loonud, on väga tihti matemaatilised, aga nad lähevad sellest karmist süsteemist eemale, et teosesse tuleks teatud inimlikkust. Nad ei ole lõpuni teoreetikud, vast kõige olulisem on see, et vähesed suudavad lihtsatest nootidest luua sügavat sisu, sest lihtsad motiivid jäävad tihti õõnsaks, aga neil mõlemal heliloojal on sügavam background, taust, nagu eesti keeles öeldakse," ütled dirigent Tõnu Kaljuste,

"Meie orkester asutati 50 aastat tagasi, et salvestada 18. sajandi muusikat. Me ei tööta kuigi palju elavate autoritega ja me pole kunagi varem esitanud Arvo Pärdi muusikat, täna teeme debüüdi. Tänase kontserdi kava on väga põnev, kui need kaks heliloojat astuvad õhtu jooksul dialoogi," ütles Academy of Ancient Music tegevjuht John McMunn.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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