Pildid: Eesti Filharmoonia Kammerkoor osales Rhodose festivalil

4. oktoobril toimunud kontserdil kõlasid Kreeka õigeusu kirikus Pjotr Tšaikovski, Sergei Rahmaninovi ja Arvo Pärdi a cappella teosed. 6. oktoobril tuli aga esiettekandele Kreeka helilooja Savvas Karantziase teos "Katharsis", kus koori kõrval esinesid solistidena Vambola Krigul (löökpillid) ja Chrysanthos Antoniou (viiul) ning Eesti Filharmoonia Kammerkoori lauljad Marie Roos, Yena Choi, Marianne Pärna, Danila Frantou, Danny Zhizhong Xie, Kim Sargsyan, Henry Tiisma ja Geir Luht.

Tõnu Kaljuste sõnul on "Katharsis" helilooja Savvas Karantziase meditatsioon mälupildist, mis tal tekkis kuulates Eesti Filharmoonia Kammerkoori esituses eesti muusikat. "Pärdi ja Tormise looming on tema inspiratsiooni peamised allikad," ütles Kaljuste.

Teos on pühendatud Arvo Pärdile ja Veljo Tormisele, Eesti Filharmoonia Kammerkoorile ning Tõnu Kaljustele. See tuleb ettekandele ka Eestis, Rhodos-Reval päevadel 23. novembril Niguliste muuseum-kontserdisaalis.

Lisaks kontsertidele eksponeeritakse European Polyphony festivali raames fotonäitust "Following the Sound and Silence", mille autorid on Birgit Püve ja Anneli Ivaste. Näitus on ajendatud Arvo Pärdi, Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori koostööst ning peegeldab fragmente helilooja muusikalisest teekonnast ja interpreetide puutepunktidest tema muusikaga. Fotoseeria on üleval keskaegses rüütlitehoones Inn of France, kus praegu resideerub Prantsuse konsulaat.

Kuuendat korda toimuv European Polyphony festival on asutatud Prantsuse ja Kreeka kultuuriorganisatsioonide Arts Spontanés ja Ars Artis koostöös. 1. kuni 13. oktoobrini toimuvad klassikalise muusika kontserdid, fotonäitused ja filmiseansid. Eesti Filharmoonia Kammerkoor osales European Polyphony festivalil teist korda. Kaks aastat tagasi anti samal festivalil Tõnu Kaljuste juhatusel kontserdid Arvo Pärdi teosega "Kanon pokajanen".