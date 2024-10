Grammyga pärjatud kooride ühiskontsert toimub Tallinna ja Viljandi kirikus

Soome dirigendi Nils Schweckendieki juhatusel esitavad Helsingi Kammerkoor ja Eesti Filharmoonia kammerkoor kuulsate klassikute Bruckneri, Schönbergi ja Martini teoseid.

Enne kontserte oli aga MUBA ja EMTA tudengitel võimalus jälgida profikooride tööprotsessi avalikes proovides.

"Kuna üldiselt on Eestis pigem võimalik näha amatöörkollektiive, siis väga huvitav on näha kuidas profikooridega töö käib," ütles EMTA kooridirigeerimise üliõpilane Martin Einmann. "Üks asi on intonatsioonilised probleemid, kui dirigent toob välja ja siis professionaalne laulja reageerib sellele, ja ka interpretatsioonilised kohad, kuidas dirigent seda fraasi näeb. Selleks prooviprotsess ongi, et koor mõistaks ja ühtemoodi lõpuks teostaks."

"Siit tekib päris huvitav kooslus. Kui kuulata eraldi neid koore, siis on nii kõlavärvides kui nüanssides päris palju erinevusi, nad on erinevad seltskonnad, aga selles kahe koori missas on väga huvitav kuulata, kuidas nad on kokku sulandatud," ütles EMTA kooridirigeerimise juhtiv professor Hirvo Surva.

Ühiskontsert toimub 25. oktoobril Viljandi Baptistikirikus ja 26. oktoobril Tallinna Jaani kirikus.