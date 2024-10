Erkki-Sven Tüüri 65. sünnipäeva puhul valmib uusversioon "Rändaja õhtulaulust"

Kontserdil tuleb Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri poolt esiettekandele Ernst Enno sõnadele kirjutatud "Rändaja õhtulaulu" uus versioon segakoorile ja kammerorkestrile (2001/2024), mis on loodud spetsiaalselt selle sündmuse jaoks.

Oma enam kui kahekümne aasta vanuse "Rändaja õhtulaulu" uusversiooni kirjutamise kohta märgib Erkki-Sven Tüür, et ta pidi sooritama ajarännaku ja kehastuma poole nooremaks iseendaks, kujundades keelpillide faktuuri vastavalt oma noorema mina eelistustele. Tüür lisas, et teose esimene versioon segakoorile a cappella valmis õige pea pärast "Wallenbergi" esietendust Dortmundis. "See asjaolu lisas kahtlemata oma nüansi muusikalise materjali valikule, sest pöördusin meloodilis-harmoonilises mõttes tagasi 1980ndatel käidud radadele."

Kontserdi teine teos "Ärkamine", loodud Kultuuripealinn Tallinn 2011 tellimusel, kõlab Eestis pärast aastatepikkust pausi. Teos on kirjutatud luuletajate Ernst Enno, Juhan Liivi, Jaan Kaplinski, Doris Kareva sõnadele ning ladinakeelsetele liturgilistele tekstidele.

"Seda helitööd kirjutades liikusin ma sügaval instinktide ja tajude tasandil, lasin tekstil moodustada meloodiakatkeid, kartmata seda, et kohati meenutavad nad eesti rahvaviise, gregooriuse koraale või midagi sellesarnast, mida omal ajal ansamblile In Spe tegin," rääkis Tüür.