Lõuna-Aafrikast pärit dirigent Xandi van Dijk asutas Viimsis uue orkestri

Viimsi Sinfonietta ühendab Eesti professionaalsete muusikud muusikaüliõpilastega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. "See on muusikatudengitele erakordne võimalus esineda koos oma ala professionaalidega Viimsi Artiumi tipptasemel akustikaga saalides" ütlesvan Dijk. "Oleme Viimsi Sinfoniettat hoolikalt kureerinud ja saanud kokku suurepärase kollektiivi, mis pakatab lennukatest ideedest ja on täis musitseerimisrõõmu".

Dirigent Xandi van Dijk debüteeris Viimsi Artiumis 2024. aasta augustis toimunud ERSO päeval. Nüüd on ta Artiumis tagasi oma värskelt asutatud orkestriga Viimsi Sinfonietta. Van Dijk on vioolamängija, kes alates 2007. aastast mängib Signum Quartetis ning 2017. aastast on ta ka Müncheni kammerorkestri vioolarühma kontsertmeister.

Xandi van Dijki esimene kokkupuude Eestiga oli 2017. aastal Pärnu Muusikafestivalil, kui ta osales Järvi Akadeemia dirigentide meistrikursusel, mida juhendasid Neeme, Paavo ja Kristjan Järvi. 2020. aasta Järvi Akadeemia dirigentide meistrikursustel esinesid Triin Ruubel ja Xandi van Dijk esimest korda koos. Pärnu Kontserdimajas kõlas van Dijki juhatusel Erkki-Sven Tüüri viiulikontsert nr 2 "Angel´s Share".



"Kui Xandi dirigeerib, saan solistina realiseerida kõik oma ideed," rääkis Ruubel. "Ta on äärmiselt tundlik dirigent, suurepärane kammermuusik ja rahvusvaheliselt nõutud artist. Tal on Eesti mitmekesisele ja kvaliteetsele muusikamaastikule kindlasti lisada midagi uut" ütles Triin Ruubel, kes on ühtlasi ka Viimsi Sinfonietta kontsertmeister.