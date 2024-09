Kaljuste: rõõm relvade tootmisest tingitud majanduskasvu üle vajab vastujõudu

Kaljuste teatas augusti alguses, et ta ei jätka Tallinna Kammerorkestri ja Birgitta festivali kunstilise juhina. Kaljuste sõnul tuli see otsus lõppenud lepingust, vabadust dirigent ei ihanud. "Olen alati lepinguid jälginud ja on pakutud pikemat tööd, aga ma arvan, et nende väikeste ülesannetega, mis minul jagunevad Nargenfestivalile, filharmoonia kammerkoorile, Birgitta festivalile ja Tallinna Kammerorkestrile, tuleb mingi hetk teha otsus," muigas Kaljuste, kellel on hetkel enda sõnul mõnusalt tööd.

Kaljuste soovib rohkem keskenduda muusikateatrile. "Huvi on selle poole olnud kogu aeg, olen teinud ka projekt-ooperi Nargen Opera. Oleme erinevate partneritega seal võimaluse korral aeg-ajalt lavastusi teinud. Projekt-ooper põhineb siiski ainult üksikutel annetustel ja toetustel, muusikateater on kallis," tõdes Kaljuste.

"Oleme jõudnud sinnamaani, et lootus on korrata "Lallit", Tormise pooleli jäänud ooperit, mida Birgittal eelmine aasta tegime. Loodetavasti Veljo Tormise 95. sünnipäeval, praegu on võib-olla vara sellest hõisata, kuigi Viimsi Artiumiga on meil läbirääkimised käimas. Aga see teos on oluline kultuurisild soomlastega ja teos, mida tahaks veel ja veel teha," andis Kaljuste lootust ning lisas, et kavas on korrata ka "Hydrogen Jukeboxi".

Kaljuste jaoks on oluline, et lavale toodud teosed oleks seoses ka seda ümbritseva maailmaga. "Philip Glass oli patsifist ja kui mõtleme sellele suurele doosile, mida kõik iga päev sõjaga kokku puutudes saame ja oleme rõõmsad, et kindlasti hakkab majandus paremini tööle, kui rohkem relvi toodame – see maailm vajab vastujõudu. Need vastujõud on muusikas ja kultuuris üldse olnud aastakümneid," sõnas Kaljuste.

Dirigent tõi välja, et muusikahariduse kvaliteet on maailmas tõusnud nii kõrgele tasemele, et Eestist saab kokku trupi, kellega ongi võimalik "Hydrogen Jukebox" ette võtta. "See eeldab instrumentalisti, kes oskab ise pillil mängida, mitte et ta on õpetajaga koos kogu aeg ja dirigent valmistab selle ette, ei. Nad on ise selle valmis teinud ja dirigent saab tegeleda kunstiliste nägemustega. See on äärmiselt huvitav töö."

"Ooperiteatris on hästi palju niisugust traditsioonilist vorpimist. On olemas kammerlaulja ja on olemas suure häälega suured ooperid. Ma ei taha nende vahele mingit konflikti, aga ma naudin seda nõtkust kammermuusikas, nõtkust väiksema publikuga ja naudin rutiinidest vaba muusikateatri loomust," toonitas Kaljuste.