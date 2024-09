Riho Kütsar Vanemuisest lahkumisest: tundsin, et on lihtne muutuda riiuli- või laonäitlejaks

Kultuurisaade "OP" käis külas näitleja Riho Kütsaril, kes kinnitas, et kuigi ta oleks võinud vabalt Vanemuise teatris edasi töötada, tundis ta ikkagi, et mingi vunki või särtsu on ellu juurde vaja.

Vanemuise teatris töötas Kütsar 30 aastat, kust ta liikus sel aastal edasi Ugalasse. "See muutus ei tulnud päris lambist, olin külalisena Ugalas mõnd asja teinud, maja oli tuttav ja koridorid olid tuttavad," ütles ta ja mainis, et talle väga meeldis Ugalas külalisena töötada.

"Ega Vanemuises ka midagi viga ei olnud, ma oleks võinud seda edasi olla, aga tasapisi hiilis ligi tunne, et mingit muutust on vaja, tahaks vunki või särtsu juurde, ma olen hästi mugav, mul on oma nišš ja oma koridor," tõdes Kütsar ja lisas, et kui oled juba üle 50-aastane, siis hakkad tundma, et niiviisi on väga lihtne muutuda riiuli- või laonäitlejaks.

Vabal ajal tegeleb Kütsar puutööga. "Tegu on puhta amatöörlusega, aga see on mõnus nokitsemine, nii palju, kui ma olen kuulnud, siis paljud näitlejad teevad mingit käelist asja ja tunnevad sellest rõõmu," ütles ta ja selgitas, et vajalikud oskused puutööks on ta saanud Youtube'ist ja Pinterestist.

"Keskealisena me valmistume vanaduseks, tahaks olla 70-aastasena rõõmus, lahke ja terane vanainimene, mitte pahur ja torisev päss," mainis ta ja lisas, et tore oleks, kui ta oleks 70-aastasena selline näitleja, kellega lavastajad saavad arvestada. "Ütlevad, et paneme Kütsari noortega kokku, see on okei, sealt võib midagi tulla, ta ei hakka vastu töötaja ega hakka oma pässi jonni ajama."