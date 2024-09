Vanemuises esietendub skandaalse prantsuse romaani ainetel loodud ballett

Kuigi kostüümide ja parukate põhjal võib lavastust pealtnäha pidada klassikaliseks rokokooajastu balletiks, on tegemist kõike muud, kui klassikalise looga.

"Teema tõttu on selles palju sensuaalsust, natuke ka alastust. Teema ei puuduta armastust, see on natuke sensuaalsusest, kuid suurem osa sellest manipuleerimisest. See räägib võimust, väga dekadentliku aristokraatia sisepoliitikast, mis on revolutsioonieelne. Seetõttu oli see romaan keelatud, sest kujutab ühiskonda, mis on seest tõesti mäda," tutvustas lavastaja-koreograaf Girgio Madia.

Madia on lavastajana Vanemuises juba püsikülaline, möödunud hooajal tõi ta välja ooperi "Turandot". Euroopas on ta tuntust kogunud just täispikkade narratiivballettidega, kus ei keskenduta tantsusammudele, vaid loole.

"Meile, tantsijatele, meeldib see lavastus väga, sest igaüks saab mängida oma tegelast. Isegi grupi osatäitjad peavad kasutama oma nägu, saavad näidelda ja see on kõik väga lõbus," kiitis tantsija Maria Engel.

Giorgio Madia loodud balleti maailmaesietendus toimus 2019. aastal Horvaatia Rahvusteatris.

Ballettis kõlab valgustusajastu helilooja Joseph Haydini muusika. "Mul oli vaja muusikat, mis annaks mulle kõik nüansid, mida vajasin – kirg, energia ja adrenaliin. See on ka ebatavaline muusika, mida mängida orkestriga balletiõhtul. Minu arvates oli see väga huvitav ja see orkester teeb fantastilist tööd. Kui kellelegi mu ballett ei meeldi, võib ta lihtsalt silmad sulgeda ja kuulata fantastilist muusikat," rääkis Madia.

"Ohtlikud suhted" esietendub laupäeval Vanemuise suures majas.